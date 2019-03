Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rekordkészletekkel készülnek a britek, kezdődik a kirúgási hullám

A legfrissebb aktivitási mérőszámok szerint rekordütemű készletezés, ezzel párhuzamosan hat éve nem mért munkaerő-leépítés kezdődött a brit gyáriparban, egyértelműen a brit EU-tagság megszűnését (brexit) övező bizonytalanságok hatására.

Az IHS Markit pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit gazdasági ágazatok beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) pénteken ismertetett közös felmérése szerint a brit gazdaság feldolgozószektorának beszerzésimenedzser-indexe (BMI) februárban 52-re csökkent a januárban kimutatott 52,6-ról az MTI tudósítása szerint.

Az 50 feletti BMI-indexek a vizsgált szektor aktivitásának erősödését jelzik, vagyis a brit feldolgozó ágazat e teljesítménymérője még mindig növekvő aktivitásra, ugyanakkor a növekedési ütem lassulására is utal.

Az új IHS Markit-CIPS felmérés szerint a szektor beszerzési aktivitásának mennyiségi részindexe 56,8-ről 59,1-re, soha nem mért szintre emelkedett, ami rekordütemű alapanyag-felhalmozásra vall.

A BMI-felméréshez csatolt adatelemzés szerint a készletfelhalmozásra konkrét indokot megnevező iparvállalatoknak csaknem 70 százaléka egyértelműen a brexitet nevezte meg a raktárkészletek rekordütemű feltöltésének okaként.

Duncan Brock, a CIPS csoportigazgatója az adatokhoz fűzött kommentárjában kiemelte: a felmérésbe bevont cégek válaszaiból kitűnik, hogy a raktárkészlet-felhalmozás célja az üzleti vállalatok puszta életképességének fenntartása a következő hónapokban.

Brock szerint az 1992-ben kezdődött rendszeres BMI-kimutatások történetében eddig soha nem mértek olyan mértékű készletfelhalmozást a brit gyáripari szektorban, mint most, és ennek oka az, hogy az iparvállalatok félnek a megállapodás nélküli brexit esetén hirtelen belépő vámoktól, illetve a vámeljárások okozta késedelmektől.

A szektor "betegeskedését" mutatja az is, hogy a munkaerő-leépítés hat éve nem volt olyan ütemű, mint most, és a feldolgozó ágazat üzleti bizalmi mutatója is 2012 óta nem mért mélyponton jár - hangsúlyozta a CIPS csoportigazgatója.

Duncan Brock szerint ebben a környezetben valószínűtlen, hogy a feldolgozóipari cégek egyhamar alkalmazotti állományuk bővítésébe kezdenének.

Az esetleges megállapodás nélküli brexit ellátási és beszállítási kockázataira, és az ebből eredő rohamos készletezésre más szektorok is felhívták már a figyelmet.

A Brit Kiskereskedelmi Szövetség (BRC) és a brit gazdaságban aktív legnagyobb kiskereskedelmi forgalmazók a londoni alsóház képviselőinek címzett, nemrégiben ismertetett közös levelükben hangsúlyozták: élelmiszerhiányhoz és áremelkedéshez vezethet, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból, és emiatt fennakadások keletkeznének a határforgalomban.

A levél szerint az élelmiszerforgalmazó kiskereskedelmi hálózatok erre az eshetőségre készülve már hozzákezdtek a készletek felhalmozásához olyan élelmiszerekből, amelyek esetében ez lehetséges, de a fagyasztott és a hűtött élelmiszerek tárolására szolgáló összes raktár már megtelt Nagy-Britanniában.

Ha lenne is azonban szabad raktározási kapacitás, a friss élelmiszereket nem lehet készletezni. A kiskereskedelmi forgalmazók egyébként sem tárolnak kétheti ellátásra elegendőnél nagyobb raktárkészletet, és ha a beszállítói hálózatban zavarok támadnak, e készletek újratöltése is nehézzé válik - hangsúlyozták a felhívás aláírói.