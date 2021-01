Rekordokat döntöget mindenhol a Covid

Soha nem volt még ennyi eset, mint most Nagy-Britanniában, az osztrákok igyekeznek felgyorsítani az oltás ütemét. A franciák szerint legalább hatféle vakcinából kell beszerezi

Tavaly április óta először több mint ezer halálos áldozata volt egy nap alatt a nagy-britanniai koronavírus-járványnak - írja az MTI. A tömeges szűrések kezdete óta nem volt olyan magas az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek napi száma, mint most. A brit kormány számítási módszertana szerint - amely a koronavírus-fertőzés megállapításától számított 28 napon belül bekövetkező haláleseteket veszi figyelembe - szerdán 1041 páciens halt meg a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegségben. Ez 2020. április 21. óta a legmagasabb napi halálozási adat. A tárca szerda esti ismertetése szerint az elmúlt 24 órában 62 322 új fertőzést azonosítottak szűrővizsgálatokkal országszerte.

Ivica Dacic szerb házelnök, Aleksandar Vulin belügyminiszter és Mirsaf Djerlek, az egészségügyi minisztérium államtitkára is beolttatta magát az orosz Szputnyik-V koronavírus elleni vakcinával szerdán Belgrádban. A szerbiai gyógyszerügynökség (ALIMS) december 31-én engedélyezte 2400 ampullányi Szputynik-V behozatalát Szerbiába és egyben biztonságosnak minősítette azt. Ez azt jelenti, hogy a Pfizer/BioNTech oltóanyaga mellett ezzel is olthatnak az országban. A kormány tájékoztatás szerint összesen kétmillió Szputnyik-V vakcinát rendeltek meg, jelentős része még januárban megérkezik az országba. A két vakcinával ezen a héten 11 ezer embert terveznek beoltani az Szerbiában.

Most először fordult elő Szlovéniában, hogy a tesztekkel kimutatott új koronavírus-fertőzések napi száma meghaladta a háromezret. A szlovén kormány közben január 13-ig meghosszabbította az üzletek és szolgáltatások zárva tartására vonatkozó rendeletét. A kabinet által közzétett adatok szerint kedden 3354-gyel 131 787-re nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 31 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 2899-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 1177-en vannak kórházban, 182-en intenzív osztályon.

A koronavírus elleni francia oltási stratégiát nem lehet egyetlen vakcinára alapozni - mondta szerdán a francia Európa-ügyi államtitkár. Clément Beaune az oltási program lassúsága miatt kialakult közéleti vitában megvédte az európai koordinációt. Emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió hat gyártóval írt alá megállapodás több mint 2 milliárd dózisra. "Ez lehetőséget teremt a teljes (európai) lakosság fokozatos beoltására, így nem lesz hiány, de nem minden érkezik meg egy nap alatt" - hangsúlyozta a francia politikus.

Az osztrák fővárosban szerdán megkezdődött a koronavírus elleni oltási kampány második köre. A január 12-ére tervezett országos oltás kezdetét is előbbre hozták. Az első kétezer adag oltás után - amelyeket december 27-étől kezdődően adtak be ápoló- és idősotthonok lakóinak, valamint az ott dolgozó személyzetnek - további ötezer dózis vakcinát osztanak szét szerdától 15 intézménynek. Ezek elsősorban idősotthonok, de kórházak koronavírusos betegekkel foglalkozó osztályai is kapnak a szállítmányból. A főváros január 12-étől - a további vakcinák érkezésének üteme szerint - szélesíteni kívánja az oltandók körét, így bizonyos foglalkozási csoportok - például a mentőápolók - és az olyan idős emberek, akik nem otthonokban élnek, is sorra kerülnek.