Rekordot döntöttek az amerikai kaszinók

Az amerikai kaszinóipar történetének legjobb évét zárta 2018-ban közel 43 milliárd dolláros bevétellel. Idén újabb kaszinók építését kezdhetik meg.

Az Egyesült Államok kaszinói a tavaly közel 42,7 milliárd dolláros bevételt értek el, ami nagyjából 4 százalékos emelkedés a 2017-es évhez képest, és egyben az iparág történetének legnagyobbja - írta a Fortunaweb. Ez a 42,7 milliárd dolláros bevétel 1,5 milliárddal több, mint 2017-ben. Bár ez volt a szektor eddigi legjobb éve bevétel tekintetében, a tőzsdén nem teljesítettek ilyen jól a vállalatok. A legnagyobb iparági szereplők - köztük az MGM Resorts, a Caesars Entertainment, a Wynn Resorts és a Las Vegas Sands - árfolyamai az év második felében mind lejtmenetbe kezdtek.

Az USA leggazdagabb kaszinó állama, Nevada 11,9 milliárd dolláros tiszta játékbevételről számolt be 2018-ban, ami történelmének harmadik legjobbja. Pennsylvania kaszinói is történelmük legjobb évét zárták, 3,24 milliárd dolláros tiszta játékbevétellel. Az állam szerencsejáték szektora komoly növekedésnek indult - legalizálták a sportfogadást, az online kaszinókat, a fantáziasportokat, a kamion pihenőkben történő nyerőgép-üzemeltetést és a reptéri szerencsejáték terminálokat; és emellett öt kaszinó építését is megkezdték a szerencsejáték hírportál cikke szerint, melyekben 750 nyerőgépet és 30 asztali játékot engedélyeztek.

Annak ellenére, hogy néhány elemző aggodalmát fejezte ki, hogy az USA szerencsejáték ipara elérte a telítettségi fokát, a következő évben valószínűleg folytatódni fog a növekedés. A Pennsylvania-ban épülő kaszinókon kívül júniusban nyit a 2,6 milliárd dollárból megvalósítandó Encore Boston Harbor is Massachusetts-ben. Connecticutban két indián törzs küzd együttesen, hogy kaszinót nyithasson East Windsor-ban, mellyel a közeli MGM Springfield vetélytársai lennének. És persze ott van a sportfogadás. Hét állam már csatlakozott Nevadához, és az Amerikai Szerencsejáték Szövetség becslése szerint az 50 tagállam körülbelül fele fogja idén legalizálni vagy legalábbis fontolóra venni a sportfogadás legalizálást.