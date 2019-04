Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rendkívüli helyzet Lengyelországban

A régen nem látott áprilisi szárazság miatt rendkívüli állapotot kellene hirdetni a lengyel mezőgazdaságban - indítványozta a kormánynál a Szolidaritás szakszervezet agrártagozata.

Lengyelországban 11 meteorológiai állomásból négy áprilisban egy milliméter esőt sem jegyezhetett fel - adta hírül a gazeta.pl Az Élelmiszer-gazdasági és Mezőgazdasági Intézet igazgatója szerint a helyzet kezd drámai lenni. Ilyen száraz április nem volt évek óta.

A mezőgazdászok Szolidaritás szakszervezete a mezőgazdasági minisztériumhoz fordult, azzal a kéréssel, hogy hirdessék ki a "rendkívüli állapotot". Az epertermelők panaszkodnak, a ribizliültetvényesek szerint 50 százalékos már a veszteség.

A szakemberek szerint a helyzet még nem drámai, sok függ a további időjárástól, de az árakon nagyon is meg lehet majd érezni az aszály hatását. Elsősorban a gyümölcsök, a zöldségek ára lesz magas, de a hús is megdrágul, mert a drága gabona drága takarmányt is jelent.

Ahhoz, hogy a helyzet javuljon elég lenne néhány tisztességesen esős nap, a legjobb lenne legalább három erősen csapadákos nap egymás után. Ha a gyümölcs, a zöldség vagy a gabona betakarításakor kiderül, hogy kisebb a termés, mint várták, az "szép katasztrófát", azaz kapitális árakat okozhat a piacon - vélik az mBank elemzői.