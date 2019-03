Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rendszeres extra nyugdíjjal kampányol a lengyel kormány

A lengyel kormány támogatja a nyugdíjasoknak májusban fizetendő egyszeri juttatás kifizetését, amit tekinthetünk 13. havi nyugdíjnak is. A miniszterelnök szerint ha az őszi parlamenti választáson hatalmon maradnak, rendszeressé teszik ezt az osztogatást.

Összesen 10,7 milliárd zlotyt fizet ki a lengyelországi nyugdíjbiztosító májusban a nyugdíjasoknak, ha a parlament is elfogadja a kormány Nyugdíj plusz névre keresztelt javaslatát - írta a Radio Poland. Az ezzel kapcsolatos bejelentést követően, amelyet El¿bieta Rafalska, szociális, illetve család- és munkaügyi miniszter tett, a kormány formálisan is elfogadta az intézkedést.

A kifizetés annyiban eltér a Magyarországon is ismert 13. havi nyugdíjtól, hogy nem a havi juttatás összegéhez igazodik, hanem a havi minimumnyugdíjhoz, azaz személyenként egységesen 1100 zloty (81 ezer forint) lesz.

A Nyugdíj plusz program neve a kormányzó Jog és Igazságosság legnépszerűbb intézkedésére, az 500 pluszra hajaz. Ebben minden kettő vagy több gyermeket nevelő család 500 zlotyt (37 ezer forint) kap a második, harmadik stb. gyermek után. A kormánypárt azt tervezi, hogy ezt kiterjeszti az első szülött gyermekekre is, illetve további hangulatjavító intézkedéseket is be akarnak vezetni az ősz előtt.

Mateusz Morawiecki miniszterelnök kijelentette, hogy ha a Jog és Igazságosság kormányon marad a szavazás után, akkor rendszeressé teszik a 13. havi nyugdíj fizetését.