Rengeteg embert érint a kijárási korlátozás - íme a példák

Magyarország az utolsó olyan országok között van, amelyen kijárási korlátozásokat vezetnek be. Az AFP összesítése szerint legkevesebb 34 országban fogadtak el ezzel kapcsolatban kötelező szabályokat, ami több milliárd embert érintett.

A hét elején még Szaúd-Arábia volt az az ország, amely utolsóként vezetett be kijárási tilalmat, mégpedig 21 naposat, amely március 23-án, a kihirdetés napján éjjel lépett érvénybe - derült ki az alarabiya.net összesítéséből, amelyet a francia AFP hírügynökség gyűjtése alapján készített. (Magyarországon március 28-tól, vagyis szombattól április 11-ig lépnek érvénybe a kijárási korlátozások.)

A március utolsó hetében rendelkezésünkre álló adatok szerint legkevesebb 34 országban vagy régióban vezettek be a világon részleges kijárási tilalmakat vagy korlátozásokat, amelyek lényege, hogy otthon maradásra szorítsák az embereket. Az összesítés szerint a kínai és az indiai korlátozást leszámítva összesen 660 millióan éltek ilyenfajta korlátozások alatt. Ezzel egyidejűleg vannak olyan országok, amelyek nem korlátozták lakóik mozgását, sőt még nagy rendezvények tartását sem függesztették fel. Íme néhány példa a kijárási korlátozásokra.

Algéria

Algériában leállították a közösségi közlekedést, bezárták a kávézókat és az éttermeket, illetve tilos nyilvános összejöveteleket tartani. A fővárosban, Algírban este 7 és reggel 7 óra között teljes kijárási tilalom van érvényben, Blida városában, amely ebben az országban a járvány gócpontja, egész napra vonatkozik ez a szabály. Mindkét korlátozást március 24-én vezették be és tíz napig van érvényben.

Argentína

Argentínában március 31-éig tartanak a kötelező korlátozó szabályok. Ezek értelmében az emberek csak a legfontosabb vásárlásaik intézhetik el a szupermarketekben, illetve a gyógyszertárakban. Az utcákat rendőrségi járőrök ellenőrzik.

Bahrein

Bahreinben ugyanazok a korlátozó intézkedések vannak érvényben, amelyeket Magyarországon március közepén elfogadtak, és ez az ország még nem vezetett be általános kijárási korlátozást. Két parlamenti képviselő ugyanakkor március 22-én kezdeményezte, hogy fogadjanak el részleges kijárási tilalmat.

Dél-Korea

Bár ez az ország Kína után az elsők között volt, amelyekben megjelent a koronavírus, nem korlátozták erőteljesen az emberek mozgását. Ehelyett tömeges teszteléssel szűrik ki a fertőzötteket és mozgásukat követve kiderítik, kik azok, akikkel kapcsolatba léptek. Az országban egy hónap alatt 270 ezer tesztet végeztek.

Egyesült Királyság

Az Egyesült Királyság azok közé az országok közé tartozik, amelyek késlekedve reagáltak a járványra. A kormány egy ideig hallgatott arra a miniszterelnöki tanácsadóra, aki szerint csak ki kell várni, hogy a népesség 60 százalékának megfertőződése után kialakuljon a nyájvédettség. Ezt követően 180 fokos fordulattal a máshol alkalmazott korlátozásokat vezették be, nem kímélve a legendás angol pubokat sem, amelyeket bezárattak. Ugyanakkor az emberek hétvégenként nagy happeningeket tartanak.

Franciaország

Franciaországban ugyan arra szólították fel az embereket, hogy tartózkodjanak otthonukban és csak a legszükségesebb feladataik ellátása érdekében menjenek ki az utcákra, sokan fittyet hánynak a jó tanácsnak. Ezért a kormány kirendelte a biztonsági erőket a vasútállomásokra, azzal a feladattal, hogy megakadályozzák az embereket abban, hogy vidékre utazzanak. Nizzában a polgármester éjszakai kijárási tilalmat rendelt el, Párisban a népszerű sétálóhelyeket lezárták.

Görögország

Görögországban március 23-án vezette be a kormány az emberek nem feltétlenül szükséges mozgásának korlátozását. A szabály reggel 6 órakor már érvénybe is lépett.

India

Indiában 14 órás kijárási tilalom van érvényben, amely éjjel fél 2-től, délután fél 4-ig tart. Ezzel egy csapásra 1,35 milliárd emberrel nőtt az ilyen szabályok szerint élő emberek száma. Az ezt követően megjelent fotókon az egyébként zsúfolt településsek utcái kísértetvárosok képét mutatták.

Irak

Irakban országos szintű kijárási tilalmat vezettek be, amely a magyarországi intézkedéshez hasonlóan március 28-ától lép érvénybe. Ezt megelőzően számos iraki tartományban bevezettek regionális kijárási korlátozásokat. Az 1500 kilométeres iraki-iráni határt teljesen lezárták - a szomszéd országban dúló járvány miatt katonai erőket vetettek be a határzár biztosítására.

Irán

A perzsa ország vezetése lassan reagált a járvány megjelenésére februárban. A hatóságok kezdetben legyintettek a veszélyre, mostanra azonban a városok között ellenőrző pontokat állítottak fel és arra biztatják az embereket, hogy maradjanak otthon. Ebben az országban külső megfigyelők szerint a késlekedés miatt eszkalálódik a járvány terjedése.

Jordánia

Jordániában március utolsó hetétől kezdve rendkívüli állapot van érvényben. Az embereknek otthon kell tartózkodniuk. Több száz embert letartóztattak, mert elhagyta a lakását. Aki a feltétlenül szükséges okokon túl kilép az utcára, egy évig terjedő börtönbüntetést kockáztat.

Kína

Kínában a hatóságok radikális intézkedésekkel reagáltak a 11 milliós Vuhan városában kirobban járványra. Hupej tartományban, amelynek ez a település a fővárosa, különböző korlátozásokat vezettek be, Vuhant lezárták. Ezt követően Kína számos településén több tíz millió embert érintő karanténokat rendeltek el, még olyan városokban is, amelyek több száz kilométerre vannak a járvány epicentrumától. Ugyanakkor az új fertőzések számának visszaesése nyomán a hatóságok elkezdték enyhíteni a korlátozásokat, Vuhanban például az emberek elkezdhettek visszatérni a munkahelyükre.

Latin-Amerika

Tíz latin-amerikai országban vezettek be megelőző intézkedéseket (iskolabezárás, határzár) a járvány megfékezése érdekében, de az egyes országok elértő gyorsasággal reagáltak a veszélyre - derült ki a panampost.com összefoglalójából. Paraguay jó eredményeket ért el, mert időben időben lépett, míg a "rossz tanulók" között Argentínát, Brazíliát és Chilét találjuk. A venezuelai radikális baloldali rezsim az elnyomás fokozására használja fel a helyzetet: még az információáramlást is korlátozták.

Németország

Németországban kettőnél több fő nem csoportosulhat, kivéve a családokat. Hírek szerint a kormány országos szintű kijárási korlátozások bevezetését tervezi.

Olaszország

A koronavírus-járvány elkaszálta Olaszországot, amire válaszul gyakorlatilag teljesen lezárták az országot. A kormány elrendelte az üzleti vállalkozások leállását április 3-áig, kivéve a legfontosabb ellátási láncokat.

Ruanda

Az afrikai kontinensen Ruandában vezették be a legkeményebb korlátozó intézkedéseket. A legszükségesebb feladatok ellátásán túl minden mozgást tilos az országban.

Spanyolország

Spanyolországban rendkívüli állapot van érvényben, amelyet a kormány április 11-éig meg akar hosszabbítani. Az emberektől azt várják, hogy otthon tartózkodjanak, és megjelentek videók, amelyeken az volt látható, hogy hatóságok erre rá is kényszerítik őket. Az egyiken a spanyol rendőrök kihúznak egy brit nőt egy úszómedencéből.

Szaúd-Arábia

Szaúd-Arábiában este 7 órától reggel 6-ig van érvényen kijárási tilalom három hétig. Itt is az a szabály, hogy az emberek csak különösen indokolt esetben menjenek ki az utcára. A legfontosabb közfeladatokat ellátó cégek alkalmazottaira (az élelmiszer-ellátásban, a hadseregnél, a biztonsági erőknél, az egészségügyben és a médiában dolgozókra) nem vonatkozik a korlátozás.

Tunézia

Az észak-afrikai országban már március közepétől korlátoztak az emberek mozgását, és azt tervezik, hogy a szigorú szabályok április 4-éig maradnak érvényben.

USA

Az amerikai lakosság harmadát szólították fel arra, hogy tartózkodjon otthonában. New York államban bezáratták a nem feltétlenül szükséges szolgáltatásokat nyújtó üzleteket. A rend fenntartására Kalifornia, New York és Washington államban kirendelték a nemzeti gárdát. Floridában lezárták a strandokat, miután több ezer ember gyűlt össze, hogy megünnepelje a váratlanul jött "tavaszi szünetet". Ugyanakkor az USA-ban nem vezettek be országos szintű kijárási korlátozásokat.