Reuters: Magyarország nagy előnyre tett szert a vakcinaversenyben

Magyarország beelőzte az EU-tagországokat, amikor szombaton megkezdte a lakosság oltását a Covid-19 ellen, egy nappal azelőtt, hogy Franciaországban és Németországban is elindulhattak volna a vakcinaprogramok - írja tudósításában a Reuters.

Magyarországon kezdődött meg először a tömeges oltás az Európai Unióban, amely csaknem 450 millió embernek ad otthont. A vakcinázás döntő lépés a világszerte több mint 1,7 millió ember halálát okozó, a gazdaságokat megbénító, a vállalkozásokat és a munkahelyeket tönkretevő világjárvány megszüntetése felé - írja a világ egyik legnagyobb hírügynöksége a hazai program kapcsán. Magyarországra szombaton délelőtt érkeztek meg az oltóanyagok a Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett készítményből, amelyet már a Dél-pesti Centrumkórház egy főorvosának elsőként be is adtak.

A fővárosi kórházak frontharcosainak oltása kezdődhet meg, miután megkapta az ország az első adagot, 4875 ember oltásához elegendő méretű szállítmányt - idézik az MTI beszámolóját.

Felidézik, hogy Magyarország 315 362 koronavírusos esetet jelentett, 8951 halálesettel a járvány kezdete óta. Több mint 6000 ember továbbra is kórházban van a Covid-19-cel, nyomás alatt tartva az egészségügyi rendszert.

"Nagyon örülünk, hogy itt van az oltás" - mondta Takács Zsuzsa és Takács Antal, akiket a Reuters megszólaltatott. A 68 és 75 éves pár, akik pingpongozás közben beszéltek arról, hogy mindenképpen beadatják maguknak az oltást, mert a lányuknak a múlt hónapban született egy babája Franciaországban, és el akarnak menni hozzájuk. "Nem merünk utazni, mielőtt megkapjuk az oltást " - mondta Takács Zsuzsa.

A magyar oltási program megkezdése egy nappal azelőtt történt, hogy Franciaország, Németország, Olaszország, Ausztria, Portugália és Spanyolország belevágott volna tömeges vakcinázásba.

Ráadásul egyre nagyobb a nyomás, hogy minél előbb megtörténjen a lakosság beoltása, mivel az Egyesült Királyságból egy új mutáció terjed, amely nem okoz súlyosabb tüneteket az eddigi feltételezések szerint, viszont sokkal hatékonyabban terjed emberről-emberre, mint az eddigi változat. Vagyis a járvány terjedése felgyorsulhat, viszont jó hír, hogy az oltóanyagok hatásosságát nem befolyásolja az új vírustörzs kialakulása, attól is védik a szervezetet. Már egyre több országban mutatták ki az új variánst: Franciaroszágban, Japánban és Szlovákiában is azonosították beteg emberekben. Emiatt újabb utazási korlátozásokat vezettek be kontinens-szerte.

Európában először a britek kezdték meg az oltásokat, de ők már kiléptek az EU-ból.