Riadóztatták az EU-országokat egy új orosz atomerőmű miatt

A litván kormány az EU-hoz fordult segítségért a határától ugrásnyira lévő fehérorosz atomerőmű ügyében, amely nem felel meg a nemzetközi biztonsági előírásoknak.

A litván kormány minden uniós tagállamnak levelet küldött, amiben riadót fújt: értesíti őket, hogy Fehéroroszország figyelmen kívül hagyja a nemzetközi ajánlásokat az uniós határon építendő atomerőműve biztonsága kapcsán - adta hírül a lengyel Rzeczpospolita. Az ügy annyira fontos, hogy az uniós energiaügyi bizottság foglalkozott vele. A litván energiaügyi miniszter, Zigimantas Vajciünas találkozott az új illetékes uniós biztossal, Kadri Simsonnal.

A litván határtól alig néhány kilométerre (Vilniustól légvonalban 50 kilométerre) építendő atomerőmű Osztrovecben van. A litván kormány kérésére az uniós energiaügyi tanács napirendjére tűzi azt a problémát, hogy a fehérorosz fél elzárkózik az uniós szabványoknak megfelelő tesztek elvégzésétől a létesítményben. Ezeket még 2018-ban javasolták számukra.

Litvánia 2017 nyara óta hivatalosan is nemzetbiztonsági kockázattá nyilvánította az erőművet. Néhány hete az ügyben a litván elnök az ukrán kollégájával is tárgyalt a fehérorosz erőműről. Kiderült, hogy Ukrajna - Litvániához hasonlóan - nem kíván e forrásból származó áramot sem venni.

A belorusz atomerőművet - hasonlóan a paksi bővítéshez - orosz hitelből a Roszatom építi, az első reaktort 2020 első negyedében akarják átadni. Olyan reaktort (VVER-1200-ast) telepítenek bele, amilyet Paks II-re is szánnak. Ide is, oda is 2-2 blokk kerül, a kapacitásuk is ugyanannyi: összesen 2,4 gigawatt lesz.

A fehérorosz erőműről 2014-ben egy elmarasztaló ENSZ jelentés készült, két éve pedig azzal került be a nemzetközi hírekbe, hogy kitudódott: számos műszaki és építési szabályt figyelmen kívül hagyhattak az oroszok. A litván fővároshoz Minszknél is közelebb lévő építési területen ráadásul 2017-ben, beemelés közben több méter magasból leejtették a gigantikus reaktortartályt is. Az orosz építők akkor azt állították, hogy nem sérült meg a 330 tonnás öntvény, ám a belorusz kormány követelésére végül a Roszatom hajlandó volt kicserélni a tartályt.