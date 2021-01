Roham az állatgyógyszerért Romániában

Egy állatgyógyszerekkel is kereskedő üzletember Romániában azt állította, hogy az egyik készítmény, ami csak nála kapható az országban jó a koronavírus-fertőzés megelőzésére. Sokan hisznek neki, és vettek a cuccból, növelve a profitját.

Romániában országszerte megrohamozták az állatgyógyszertárakat az emberek, hogy Ivermectint vásároljanak, miután a közösségi oldalalakon végigfutott a hír, miszerint ez a parazitaellenes orvosság véd a koronavírus-fertőzés ellen. Az állat-egészségügyi hatóság (ANSVA) és a Román Orvosi Kamara is állást foglalt szerdán, miután tömegjelenséggé vált az Ivermectin felvásárlása.

Az ANSVA felhívta a figyelmet arra, hogy az állatpatikákban kapható, Ivermectin tartalmú gyógyszerek használatát kizárólag állatok kezelésére hagyták jóvá. A hatóság emlékeztet arra, hogy az orvosság emberre való hatása jelenleg klinikai tesztelés alatt van, és az eredmények még nem ismertek.

A HotNews összeállítása szerint az Ivermectin-őrületet az az interjú váltotta ki Romániában, amit Gigi Becali üzletember adott január 17-én a ziare.com portálnak. Ebben a FCSB labdarúgóklub tulajdonosa azt állította, hogy birtokában van a Covid-19 elleni "csodaszernek", ami már segített a hazai futballélet több szereplőjének kigyógyulni a betegségből. "Az Ivermectin a legjobb a kezelés. És csak nálam kapható Romániában" - jelentette ki az excentrikus üzletember.

Magyarországi helyzet

A koronavirus-kisokos.eu magyarországi szakportál szerint az Ivermectin egy parazitaellenes gyógyszer: főként férgek, tetvek, mindenféle gerinctelen élősködők elpusztítására használják az állatgyógyászatban és néhány országban emberek esetében is. A portál szerint az Ivermectinről idővel kiderült, hogy in vitro, laboratóriumi körülmények között sokféle vírus szaporodását is képes gátolni. Van már ugyan néhány kísérleti eredmény arra vonatkozóan, hogy a koronavírus szaporodását is megakadályozhatja, de az alacsony esetszám és a megfelelő kontrollcsoport hiánya miatt ezek nem elég meggyőzőek.

A magyarországi Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tavaly novemberben figyelmeztette az embereket, hogy ne szedjenek be állatoknak készült gyógyszert, mert semmi bizonyíték nincs rá, hogy használnak, ellenben a nagy mennyiségek beszedése, vagy a más gyógyszerekkel való együttes alkalmazása bizonyítottan mérgezéshez vezet.