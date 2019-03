Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rohamosan terjed a kiirthatatlan kártevő - nincs mit tenni

A rettegett őszi sereghernyó nemcsak felbukkant, de meg is telepedett Ázsiában. Az ENSZ szerint a gazdáknak nincs választási lehetősége: kénytelenek lesznek megtanulni, hogyan éljenek együtt vele - írja a Magyar Mezőgazdaság.

Ez a molyféle eddig 3 milliárd dolláros veszteséget okozott az afrikai mezőgazdaságnak az elmúlt három évben. Néhány hónappal ezelőtt Indiából került elő, mostanra pedig Kínát is elérte. Bizonyított, hogy az őszi sereghernyót nem lehet kiirtani - olvasható a portálon.

A rovar lárvaállapotban elsősorban kukoricában okoz jelentős károkat, de több, mint 80 tápnövénye ismert, beleértve olyan fontos gazdasági növényeket, mint a rizs, a cirok, a gyapot, és több zöldségféle.

Az őszi sereghernyó egy amerikai faj, mely az elmúlt években kiszabadult a világba. Először 2016-ban Afrikában jelent meg, ahol hihetetlen gyorsasággal terjedt szét a szub-szaharai övezetben. Innen került Ázsiába, ahol először 2018 közepén jelentették a dél-indiai Karnataka államból. A gyors terjedésének oka, hogy a nőstények rengeteg petét képesek lerakni, és egyetlen éjszaka alatt akár 100 kilométert is repülhetnek.

A kártevő elleni védekezés eszközei között szerepel egy monitoring hálózat felállítása, amivel megfigyelik a terjedését, illetve tanácsokat adnak, hogyan lehet csökkenteni a termésveszteségeket.

A növényvédelmi szerek alkalmazása mellett a gazdák csökkenthetik a veszteségeket úgy is, hogy többféle növényt ültetnek, köztük olyanokat, melyek riasztják ezt a kártevőt. Kézzel is el lehet pusztítani a hernyókat, vagy bevethetik az őszi sereghernyók természetes ellenségeit és parazitáit is.