Romlott a fogyasztói hangulat az euróövezetben

Áprilisban a várt javulás helyett romlott a fogyasztói hangulat az euróövezetben az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi igazgatósága kedden nyilvánosságra hozott felmérése alapján - írja az MTI

A DG ECFIN (Directorate General for Economic and Financial Affairs) előzetes adatokra támaszkodó felmérése szerint áprilisban a fogyasztói hangulatindex az euróövezetben 0,7 ponttal, mínusz 7,9 pontra csökkent áprilisban a márciusi mínusz 7,2 pontról. A piac szerény javulást, mínusz 7 pontot várt áprilisra.

Az Európai Unióban a fogyasztói hangulatindex 0,6 ponttal mínusz 7,7 pontra esett a márciusi mínusz 7,1 pontról.

Mindkét indikátor hosszú távú átlaga felett van, ami az euróövezetnél mínusz 11,3 pont, az EU esetében pedig mínusz 10,4 pont.