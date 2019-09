Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rossz hír a sörivóknak

Drágul a sör Szlovákiában a költségek növekedése miatt, amit a gyártók már nem tudnak lenyelni. A bolti áremelkedés mértéke ugyanakkor az áruházláncoktól függ.

A szlovákiai sörgyártók szerint a kormány szociális intézkedései miatt az elmúlt időszakban megugrottak a bérköltségeik, miközben többet fizetnek a beszállítóiknak és az energiaszolgáltatóknak is - írta a pozsonyi Új Szó. Ezért nem halogathatják a sör nagykereskedelmi árának a növelését.

A Pilzeni Prazdroj Slovensko október elsejétől módosít a dobozos és palackozott sörök árán és áremelést tervez a besztercebányai Urpiner is. Ez utóbbi és a Prazdroj együttesen a szlovák sörpiac nagyjából felét uralják. A Prazdroj 0,86, az Urpiner legfeljebb ötszázalékos drágulást jelez előre, ami pár centes áremelésnek felel meg.

Hogy a sör nagykereskedelmi árának a változását a fogyasztók is megérzik-e, az nagyban függ az üzletláncoktól is. Ez utóbbiakkal már tárgyalnak az áremelést tervező sörgyártók. Az elmúlt időszakban több élelmiszeripari cég is jelezte, hogy az üzletláncok rendkívül kemény tárgyalópartnerek, ha az árakról van szó.