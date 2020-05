Rossz hír a várva várt koronavírus-vakcináról: veszélyes lehet a sietség

Az elmúlt hetekben sok biztató hír érkezett arról, hogy a világon nagyon sok helyen fejlesztenek oltóanyagot a koronavírus-betegség megelőzésére és szépen haladnak. Egy dolog azonban a gyors munka és egy másik a gyors eredmény.

Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke azzal indította május első hetét, hogy a Fox Newsnak nyilatkozva kijelentette: biztos benne, hogy az USA-ban az év végére rendelkezésre fog állni a koronavírus elleni védőoltás. Ezzel vitatta azokat a szakértői becsléseket, amelyek a fejlesztések kezdetétől, azaz nagyjából tavasztól legalább 12-18 hónapra teszik az oltás létrehozásának időigényét - idézte az elnököt az oltásfejlesztésekkel kapcsolatos tapasztalatokat részletező cikkében a Business Insider. Az elnök megemlítette, hogy több mint 70 cég fejleszt vakcinát, és szerinte számos közülük közel áll a sikerhez.

Bár a vállalatok valóban minden korábbinál gyorsabban dolgoznak, egészségügyi szakértők becslése szerint, a fejlesztés, a gyártás megszervezése és az oltás kiszállítása felhasználás helyére kellő mennyiségben 12-18 hónapba telik, ahogy korábban saccolták. Anthony Fauci, az amerikai járványügyi intézet nagy tekintélyű vezetője például márciusban adta ezt a becslést, amelyet ezek szerint a szakértők Trump véleménye ellenére irányadónak tartanak. Az elnök az ezt firtató kérdésre azt válaszolta: tudja, hogy a szakemberek lebeszélnék az év végére szóló jóslatról, de azt mondja, amit gondol.

Hiába a sietség?

Az elnök még a néhány héttel ezelőtti számot idézte, valójában jelenleg legalább 115 koronavírus-ellenes vakcinát fejlesztenek - derült ki a Coalition for Epidemic Preparedness Innovations intézet adataiból -, ám a sietség veszélyes lehet. Több tudós is felhívta a figyelmet arra, hogy hiábavaló lehet a fejlesztés erőltetése, illetve a hivatalos engedélyezés felgyorsítása. A korábbi vakcinafejlesztések adnak támpontot ahhoz, mire számíthatunk most.

Más koronavírus típusú kórokozók járványainak kitörésekor, elsősorban a SARS és a MERS esetén 18 hónapig tartott az oltás kifejlesztése, és ekkor még nem volt teljesen engedélyezve az oltóanyag használata. A SARS-vakcinát 20 hónapon át tesztelték embereken. A valaha leggyorsabban létrehozott oltást a mumpsz ellen fejlesztették ki, ezen négy évig dolgoztak.

Chris Whitty, az Egyesült Királyság legfőbb egészségügyi szaktanácsadója áprilisban azt mondta, hogy szerinte igen kicsi az esélye annak, hogy még idén rendelkezésünkre álljon egy hatékony oltás vagy gyógyszer a koronavírus ellen. A svájci Roche gyógyszergyár - a világ legnagyobb vállalata ebben az ágazatban - nem számít arra, hogy 2021 vége előtt lesz vakcina.

Veszélyes lehet

Peter Hotez, a texasi National School of Tropical Medicine at Baylor College of Medicine dékánja korábban azt mondta a Reuters hírügynökségnek, hogy egy tökéletlen koronavírus-vakcina veszélyes lehet, mert ha valakinek beadják, aztán elkapja a fertőzést, akkor súlyosbíthatja a betegségét, ahelyett, hogy megvédené a beoltott személyt a lebetegedéstől.

Bill Gates Microsoft-alapító, filantróp milliárdos a napokban bejelentette, hogy jótékonysági alapja külön figyelmet fordít a koronavírus-pandémiára. Összesen nyolc-tíz ígéretes oltás fejlesztését kísérik figyelemmel, készen arra, hogy támogatást nyújtsanak. Ő is átlag 18 hónapra tette a munka időigényét azzal, hogy szerencsés esetben elég lehet kilenc hónap, rossz esetben viszont két évre is szükség lehet. (A szombati Operatív törzs tájékoztatóján Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa is annak a reményének adott hangot, hogy szeptemberben már 1-2 hatékony oltóanyag elérhető lesz - a szerk.)