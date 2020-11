Rossz hírt kaptak a koronabetegek, rosszabbak lehetnek a gyógyulási esélyeik

Az Egészségügyi Világszervezet szerint az egyik legígéretesebbnek tartott koronvírus-gyógyszer valójában nem csökkenti számottevően azok számát, akik belehalnak a koronavírus-betegségbe, illetve akiknek lélegeztetőgépre van szükségük.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nem ajánlja az orvosoknak, hogy a Gilead biotechnológiai cég remdesivir gyógyszerét írják fel koronavírus-betegségben szenvedő betegeiknek, mert a szervezet szakértői átfogó vizsgálatuk alapján arra jutottak, hogy a készítmény nem olyan hatásos, mint amilyennek korábban tűnt - adta hírül a Financial Times. A WHO álláspontja szerint a kórházba kerülő, súlyos koronavírus-betegeknek sem ajánlott a gyógyszer, mivel semmi sem bizonyítja, hogy javítja a túlélési esélyeiket, vagy a segítségével elkerülhetik, hogy lélegeztetőgépre kerüljenek.

A világszervezet beszámolója szerint olyan rutinvizsgálat alapján fogalmazták meg ezt ajánlást a készítménnyel kapcsolatban, amelyet rendszeresen végeznek azokon a területeken, amelyeken gyorsan fejlődnek a gyógyszerek. Több mint 7000 véletlenszerűen kiválasztott beteg esetét tekintették át. A szakértői panel azt is megjegyezte, hogy a vizsgálatuk alapján nem tudják kijelenteni, hogy a gyógyszer teljesen hatástalan lenne, csak arra jutottak, hogy nem érdemes túl sokat várni tőle.

Mellékhatások

Azért tanácsolták el az orvosokat a remdesivir felírásától, mert viszonylag drága, körülményes, kórházi kezelést igényel az intravénás beadása és mellékhatásai lehetnek. A gyógyszer ára kezelésenként 2340 dollár (700 ezer forint). A WHO szakértői szerint inkább szteroidokat kell adni a súlyos koronavírus-betegeknek, amelyek viszonylag olcsók és szájon át bevehetők. A remdesivirt levették arról a listáról is, amelyen feltörekvő országoknak ajánlott szerek szerepelnek.

A Gilead azzal védekezik, hogy a gyógyszerét elismert szervezetek ajánlják, köztük az amerikai nemzeti járványügyi szervezet. A cég szerint komoly bizonyítékok, több tanulmány támasztja alá, hogy a remdesivir - amelyet Veklury márkanéven forgalmaznak - meggyorsítja a betegek felépülését a koronavírus-betegségből. A szert 50 országban alkalmazzák a koronavírus-betegek kezelésében. A Gilead szerint a WHO felmérése, amire az ajánlását alapozza pontatlan. A remdesivir forgalmazását engedélyezte a híresen szigorú amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) is.

Jó üzlet

A Gilead pénzügyi jelentése szerint a remdesivir 873 millió dollár bevételt hozott a cégnek a harmadik negyedévben, ami elmaradt az elemzők egymilliárdos várakozásától. A cég figyelmeztette befektetőit, hogy jelentős bizonytalanság kíséri a gyógyszer eladásainak jövőbeni alakulását, mivel a kórházak kevesebbet vesznek belőle, mint amire számítottak.

A gyógyszergyártó tisztában volt az említett vizsgálat negatív eredményével, amikor októberben európai országokkal megállapodott egymilliárd euró értékű gyógyszer szállításáról. A vásárlók ugyanakkor elállhatnak az üzlettől. Az európai gyógyszerfelügyelet jelenleg vizsgálja a készítmény hatásosságát.

Umer Raffat, az Evercore pénzügyi tanácsadó cég elemzője nem teljesen bízik meg a WHO vizsgálati módszerében. Szerinte többet fogunk tudni az legelismertebb amerikai járványügyi szakértő, Anthony Fauci vezetésével folyó hasonló vizsgálat után. Addig is figyelembe kell vennünk, hogy akit lever a lábáról a vírus, annak nem igazán áll más gyógyszer a rendelkezésére a kezeléséhez, mint a remdesivir.