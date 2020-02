Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

SCMP: sokkal több lehet a koronavírus-fertőzött

A hivatalosan bejelentettnél nagyságrendekkel többen fertőződhettek meg a Vuhan vírussal. A tartományban dolgozó orvosok szerint a nyilvánosságra hozott adatok már kétnaposak, ráadásul nincs elég tesztkészlet, így sok fertőzöttet nem diagnosztizálnak, pedig már megbetegedtek.

A terepen dolgozó orvosok szerint a nyilvánosságra hozott fertőzöttségi adatoknál sokkal magasabb a megbetegedések tényleges száma - írja a South China Morning Post kínai lap. A koronavírusos betegeket ellátó több orvos állítja, hogy jóval több lehet azoknak a száma, akik megfertőződtek, de még nem diagnosztizálták őket, és a hivatalos adatokba csak azokat számítják bele, akik akut tünetekkel kórházba kerülnek.

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az orvosok elmondása alapján nincs elég tesztkészletük, így több olyan beteget is elküldenek, akiken már látszanak a tünetek, de nem tudják biztosan megállapítani, hogy a koronavírus okozza a betegségüket. A lapnak nyilatkozók elmondása alapján ilyenkor pontosan tudják, hogy ugyanezek az emberek hamarosan visszatérnek a kórházba, csak már súlyosabb tünetekkel.

Csak a "szerencséseknek" jut teszt, és ők azok, akik kórházi kezelést is kapnak, miközben arra még sokaknak szüksége lenne. Mindehhez hozzátartozik, hogy december óta sok légúti fertőzéssel kapcsolatos halálesetet jegyeztek fel, amelyeknél nem vizsgálták, hogy mi volt a kiváltó ok, így nem is számolták bele a statisztikába.

Egy névtelenül nyilatkozó orvos elmondása szerint az egyik vuhani kórházban a készletkorlátok miatt csak napi 100 diagnosztizálást tudnak elvégezni, és az eredményekre 48 órát kell várni. Ebből adódik, hogy a mindenkori kiadott hivatalos számok a fertőzöttek számáról már kétnaposak mire megjelennek.