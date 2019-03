Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Senki sem tudja, mi lesz jövő kedden

Ellentmondó hírek érkeznek arról, el tudja-e fogadtatni parlamentben az EU-val kötött válási megállapodását a brit kormány a március 12-ei szavazáson. Még azt sem lehet tudni, hogy az ezzel kapcsolatban kiszivárogtatott hírek valósak-e vagy csupán a képviselők manipulálását szolgálják.

Elég lesz-e a brit kormány és az EU brexitmegállapodásán végrehajtott néhány kozmetikai változtatás ahhoz, hogy a londoni vezetést a parlamentben támogató észak-ír unionista párt (DUP), megszavazza az egyezséget? Enélkül nincs meg a kormánytöbbség, ezért ez az egyik nagy kérdés a március 12-ei szavazás előtt, és a szakértők csak tippelni tudnak - derül ki a Bloomberg összefoglalójából. A válási megállapodás január közepén egyszer már megjárta a törvényhozást, ahol a képviselők kétharmados többséggel elutasították. Theresa May miniszterelnök azt ígérte, rábeszéli az EU-t a feltételek puhítására.

A DUP az elmúlt hetekben visszafogottabban nyilatkozott a tervezetről, aminek alapján a szakértők azt gondolták, hogy elég lesz néhány kozmetikai beavatkozás ahhoz, hogy a második fordulóban ezekre mutogatva arcvesztés nélkül igent mondjanak rá. (Januárban az észak-ír képviselők is elutasították a kormány javaslatát.) Emellett szólhat, hogy ipari és civil lobbik igyekeznek erre rávenni a pártot, például az Észak-Írországban 4000 embert foglalkoztató Bombardier járműgyártó is a kormány brexittervének elfogadására kéri a DUP-tól.

Nem puhultak

Jelentős változtatás nélkül aligha hiszem, hogy megváltoztatnák az álláspontjukat - mondja rácáfolva az előbbi várakozásokra Richard Bulllick, a párt vezetője, Arlene Foster korábbi tanácsadója. Nem az az érdekes számukra, hogy a szerződés milyen részleteket tartalmaz a végrehajtásával kapcsolatban, hanem az, hogy mi lesz az eredménye. És az EU nem fog ezzel kapcsolatban hátra arcot csinálni.

A DUP gondja a kormány brexitmegállapodásával az, hogy az Egyesült Királyság többi államától elválasztva, külön kezeli Észak-Írországot. Ha a március 29-ei kilépést követő két évben az EU és a szigetország nem tud megállapodni további kereskedelmi kapcsolatukról, akkor az egyezség értelmében az Egyesült Királyság az EU-s vámunió tagja maradna, ezen belül Észak-Írország az egységes piacnak is része maradna. Az utóbbi a feltétele annak, hogy az ír-észak-ír határon továbbra is akadálytalanul jöhessenek-mehessenek az emberek és a járművek. A DUP viszont úgy érzi, ez lenne az első lépés azon az úton, amelyen Észak-Írország leválna az Egyesült Királyságról.

Körmönfont játszma

A március 12-ei újabb szavazás előtt nagy színjáték folyik annak érdekében, hogy pálfordulásra bírják a kormány brexittervét elutasító parlamenti képviselőket. A kormány tagjai Brüsszelben tárgyalnak, ám a legfontosabb kérdés, hogy Geoffrey Cox igazságügy-miniszter mire jut tárgyalópartnereivel. Várhatóan kisebb kozmetikai engedményeket fog elérni, például az EU kijelentheti, hogy törekszik az új kereskedelmi megállapodás megkötésére, ami véget vetne az Egyesült Királyság átmeneti vámuniós tagságának.

Megjegyzendő Brüsszel nem fog konkrét időpontot adni erre, mert csak olyan kereskedelmi egyezségbe megy bele, ami biztosítja az ír-észak-ír határ jelképes jellegét, amit jelenleg csak a két érintett ország egységes európai piaci részvétele garantál.

Igen vagy nem?

Ez a jelképes engedmény azonban elég lehet arra, hogy Cox azt mondja: van esélye annak, hogy az átmeneti időszak nem tart a végtelenségig - véli Mutjaba Rahman, az Eurasia Group igazgatója. Ezzel megváltoztatná korábbi szakmai álláspontját, miszerint semmi sem zárja ki, hogy az átmeneti időszak a végtelenségig tartson. Sok brexiter tory képviselő és a DUP is erre hivatkozva szavazott a kormányjavaslat ellen.

Innentől elágaznak a várakozások. Rahman arra számít, hogy ez elég lehet a DUP-nak: erre mutogatva megszavazhatja a brexittervet március 12-én. Ennek alapján összességében 55 százalékra adja az esélyét a javaslat elfogadásának. Nigel Dodds, a párt elnökhelyettese, akinek véleménye pontos tükörképe a DUP-tagok hangulatának, azt mondja, hogy Coxnak valami olyasmivel kell visszatérnie, ami egyértelművé teszi az eredeti megállapodás megváltoztatását. Eszerint tehát nem lehet a pártot megetetni egy "Nesze semmi, fogd meg jól!" megoldással.

Rafinált szivárogtatás

Eközben Julian Smith, az egyike azoknak a kormánymegbízottaknak, akiknek biztosítaniuk kell, hogy a kormánypárti indítványoknak valóban meglegyen a támogatása a parlamentben, arra panaszkodott a kormány tagjai előtt, hogy nem tudja garantálni a március 12-ei szavazás sikerét. Ha a brexitmegállapodás elbukik - tette hozzá -, akkor nő a valószínűsége annak, hogy az Egyesült Királyság örökre az EU-s vámunióban marad.

A Bloomberg szakírói úgy vélik, hogy ezt a hírt azért szivárogtatták ki, hogy még jobban megijesszék a brexiter tory képviselőket, akik teljes függetlenséget akarnak. A kormány válási megállapodásában végül is benne van ez a lehetőség valamikor ki tudja, hány év múlva.

Rossz hír a kormánynak

May miniszterelnök abban is reménykedett, hogy az ellenzéki Munkáspárt képviselőinek egy része is a kormány mellé áll a március 12-ei szavazáson. Ennek szellemében infrastrukturális fejlesztéseket ígért azokban a választókerületekben, amelyek szavazóinak többsége brexitpárti, de képviselőjük munkáspárti. Emellett azt mondta, sokat átvesznek majd az EU munkaügyi előírásaiból.

A Bloomberg úgy tudja, hogy ez a manőver nem jött be: az ígéreteket kevésnek tartják azok a képviselők, akiket megcéloztak velük. Munkáspárti források szerint talán tízen állhatnak át a kormány oldalára a brexitszavazáson, ami jóval kevesebb a kormány várakozásánál, amely harminc átállóval számol.