Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Senkinek fogalma sem lehet, mit hoz a brit előrehozott választás

Beadta a derekát a brit Munkáspárt: támogatja, hogy az Egyesült Királyságban előrehozott választást tartsanak még karácsony előtt. Előtte még megpróbálnak változtatni a szavazás feltételein.

Jeremy Corbyn, a brit Munkáspárt elnöke a brit történelem legradikálisabb kampányára készül (akármit is jelentsen ez) derült ki azt követően, hogy bejelentette: immáron a legnagyobb ellenzéki párt is támogatja, hogy előrehozott választást tartsanak karácsony előtt az Egyesült Királyságban - tudósított a BBC. A pártelnök úgy látja, hogy a brexit következő határidejéig, 2020. január 31-éig elhárult a veszélye annak, hogy a szigetország megállapodás nélkül kizuhanjon az EU-ból.

A kormány egymondatos törvénnyel akarja kiíratni a szavazást, amely csupán annyit mond ki, hogy 2019. december 12-én parlamenti választást kell tartani. A törvényalkotási procedúrát egy nap alatt, azaz október 29-én le akarják zavarni. Sajtóinformációk szerint esetleg elfogadnák december 11-ét is.

Ezzel lehet egy kis gond, ugyanis a Munkáspárt azt tervezi, hogy módosító indítványokat nyújt be a törvényjavaslathoz - összesen kettőt. Az egyik lehetővé tenné, hogy a 16 és a 17 évesek is szavazzanak (a fiatalok inkább EU-pártiak, mint az idősebbek), a másik utat nyitna az előtt, hogy más EU-s államhoz tartozó polgárok is voksoljanak. Ugyanakkor a párt nem köti a szavazás támogatását ahhoz a feltételhez, hogy ezeket a módosító indítványokat elfogadja a törvényhozás.

Háromfélét akarnak

Boris Johnson miniszterelnök abban bízik, hogy a közvélemény-kutatások, amelyek azt jelzik, hogy a Konzervatív Párt 15 százalékponttal vezet a Munkáspárt előtt, pontosan előre jelzik a szavazás végeredményét - sorolja a pártok várakozásait Laura Kuenssberg, a BBC belpolitikai szakírója. Magyarán azt szeretné, hogy a toryk kényelmes abszolút többséget szerezzenek a parlamentben, s így biztos háttérrel, minimális változtatásokkal elfogadtathassa az EU-val kötött válási megállapodását, amelynek alapján nyélbe ütheti a brexitet.

Jeremy Corbyn munkáspárti vezér abban bízik, hogy megismételheti 2017-es mutatványát, nevezetesen, hogy a mostanihoz hasonló hátrányból indulva hatalmas hajrával fel tudta hozni pártját erős másodiknak. Pontosabban folytatni szeretné a nagy menetelést: úgy fel akarja paprikázni pártja szavazótáborát, hogy fordítani tudjon, azaz meg tudja szerezni a parlamenti többséget.

A Liberális Demokraták és a Skót Nemzeti Párt célja, hogy megakadályozza a brexitet, amihez akkora parlamenti súlyra van szükségük, hogy nélkülük ne lehessen kormányozni az országot. A BBC szakírója úgy véli, hogy egyik párt sem lehet biztos a dolgában: még csak fogalmuk sem lehet, hogy melyiküknek mit hoz a szerencséje vagy a balsorsa.