Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Simán visszahozhatják a vasárnapi boltzárat - rafinált a módszer

Lengyel mintát követ az a kezdeményezés, amellyel visszahoznák Magyarországon a vasárnapi boltzárat. Ott a Szolidaritás szakszervezet kezdeményezte az intézkedést, és nem nyugodott, amíg – a magyarországi kudarcot látva vonakodó – kormány nem hajolt meg az akarata előtt.

Amint bizonyossá vált, hogy Lengyelországban márciusban életbe lép az a törvény, amely 2018-ban havi két vasárnapra betiltja a kereskedést (ezt követően 2019 elejétől csak minden hónap utolsó vasárnapján lesznek nyitva az üzletek, 2020 januárjától pedig csak a húsvétot és a karácsonyt megelőző hétvégeken) a lapok a régi mondást idézték: A lengyel megcsinálja! - derült ki a gazeta.pl cikkéből. Ez azt jeleni, hogy lengyelek - magyar barátaikhoz hasonlóan - ügyesek a jogszabályok kijátszásában.

Néhány hónap után kiderült, milyen kiskapukat találtak. A törvény szerint például a tiltott vasárnapon is működhetnek az olyan szervezetek, amelynek főként az újságok vagy buszjegyek árusításával foglalkoznak. Ezek egy része normális kereskedést is folytat, azokon a vasárnapokon, amikor ez tilos lenne. Kihasználták azt is, hogy a kereskedelmi tilalom csak a választott vasárnapra vonatkozik, így előtte szombaton éjfélig lehet kereskedni. A vasárnapi zárva tartást dühödten támogató Szolidaritás szakszervezet erre úgy reagált, hogy ki kell terjeszteni a tilalmat.

Szakszervezeti követelés

A Szolidaritásnak kulcsszerepe van a lengyelországi boltzár bevezetésében. Már a 2015. őszi választások előtt részben azzal a feltétellel támogatta a radikális jobboldali Jog és Igazságosság (PiS) pártot, hogy ígéretet kapott a hét végi kereskedési tilalomra. A PiS megnyerte a választásokat, de sokáig kormányzati és parlamenti előkészítő bizottságok között tologatta az ügyet - minden bizonnyal nem függetlenül a vasárnapi boltzár magyarországi kudarcától.

Végül amikor Andrzej Duda lengyel államfő 2018 januárjának végén aláírta az üzletek vasárnapi nyitva tartását korlátozó törvényt, meghívták a varsói elnöki palotába a Szolidaritás képviselőit is. Duda emlékeztetett arra, hogy a törvényt bő egy évvel korábban, 2016 őszén a szakszervezet részvételével létrejött polgári kezdeményezés terjesztette elő. Úgy értékelte, hogy az intézkedésnek nagy a társadalmi támogatottsága, hiszen ezt a tervezetet több mint félmillióan írták alá.

A törvény a magyar megoldáshoz hasonlóan kivételeket is tartalmaz. A kis boltok vasárnap csak akkor tarthatnak nyitva, ha maga a tulajdonos áll a pult mögött és nem a boltzár nem vonatkozik a pályaudvarokon, a repülőtereken, a vámmentes övezetekben és a benzinkutakon működő shopokra, valamint a cukrászdákra, a pékségekre, a virágboltokra, a patikákra, az újságárusokra, a dohányboltokra és az internetes üzletekre. A tilalom megszegése ezertől százezer zlotyig (75 ezer-7,5 millió forint) terjedő bírsággal büntethető.

Magyarországon a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (FKDSZ) kéri Orbán Viktor kormányfőtől, hogy fontolja meg a boltzár újbóli bevezetését. A szervezet főként a munkaerőhiányra hivatkozik.

Ide tartozik, hogy Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője pár hónapja úgy nyilatkozott a Magyar Hírlapnak, hogy bízik a társadalmi szolidaritás megerősödésében és akkor újra lehet vasárnapi zárva tartás.

Lázadó ellenőrök

A lengyel parlamenti ellenzék úgy vélte, hogy a változások negatív hatással lehetnek az ország gazdasági helyzetére, csökkentik a foglalkoztatottságot és az üzletek bevételeit. Gazdasági gondok valóban jelentkeztek a részleges boltzár életbe lépése után, ezért a legnagyobb ellenzéki párt, a mérsékelt jobboldali Polgári Platform (PO) hatályon kívül akarja helyeztetni a törvényt.

Érdekes fejlemény volt nem sokkal az új rend március premierje után, hogy a munkaügyi felügyelet (PIP) ellenőrei, akiknek feladata a tilalom betartásának ellenőrzése, fellázadtak: ők sem akarnak vasárnap dolgozni. Levelet írtak a munkaügyi felügyelethez (GIP), amelyben kifejtik: a vasárnapi boltzár ellenőrzése ellentétes a munkaügyi normákkal. Indoklásuk szerint az erre vonatkozó jogszabály az ellenőrök munkáját vasárnap csak kivételes esetekben engedélyezi, amivel ellenkezik, hogy rendszeresen, intézményesített módon dolgoztassák őket a hét utolsó napján.

A GIP-hez eljuttatott levélből az is kiderült, hogy a hétvégén is dolgozó embereknek gyakrabban vannak fejfájásaik, erősebb izomlázuk van, álmatlanságban és pszichoszomatikus fájdalmakban szenvednek. A munkafelügyelők ugyanolyan dolgozók, mint mások, akiket a törvényhozók óvni akarnak a vasárnapi és ünnepi munka negatív hatásaitól. A panaszosokat az sem hatotta meg, hogy azok a PIP-ellenőrök, akik a vasárnapi boltzárat felügyelik, a hét egy másik napján szabadnapot kapnak.

Mint Magyarországon

Az első tapasztalatok ugyanazt mutatták, amit annak idején a magyarországi boltzár idején láthattunk. A statisztikai adatok szerint áprilisban a kis boltok forgalma 4,7 százalékkal esett Lengyelországban. A szakértők ezt azzal magyarázták, hogy a nagy kereskedelmi láncok reklámjait mindenütt látni, miközben a kis üzleteknek nem telik erre, ezért Lengyelországban megismétlődik a magyar forgatókönyv, amely szerint az áruházmultik agresszív reklámkampányaikkal növelni tudják piaci részesedésüket a kisebbek rovására a vasárnapi boltzár idején.

A törvényt kezdeményező Szolidaritás szakszervezet szerint a nagyobb boltok 15-23 százalékos forgalomemelkedést értek el, mert a vásárlók előre beszerzik a hét végi szükségleteiket is. Ugyanakkor az érdekvédők úgy vélik, hogy ez két év után csökkenni fog. Egyelőre azonban az a helyzet, hogy miután a forgalom áttevődött más napokra, a kereskedelmi láncok dolgozóira - különösen pénteken és szombaton - jóval nagyobb teher nehezedik, mint korábban.

Vesztesek

A legjobban a külvárosokban levő központok szenvedték meg a vasárnapi boltzárat, ahol általában a szupermarketek vannak - derült ki már a nyár elejére. Veszteségesek azok a szolgáltatások, mozik, edzőtermek, ruházati boltok is, amelyek ezekben a központokban tevékenykednek. A Retail Institute megbízásából végzett felmérés szerint, amelyről a Rzeczpospolita számolt be, a lengyelek többsége a vasárnapi bevásárlását a hét közepére tette (64 százalék), a többiek vagy szombat reggel, vagy szombat este rohannak a boltokba.

A részleges boltzár sajátos következménye a városok külterületén elhelyezkedő kereskedelmi központok kiugró vesztesége. A vevők még mindig nehezen emlékeznek arra, melyik vasárnap lehet és melyiken nem lehet vásárolni, ezért nem kockáztatják meg, hogy távolabb keressenek nyitott boltot.

A fotó forrása: Pixabay

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html