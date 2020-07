Skócia már a koronavírus miatt is elvágná magát a többi brittől

Nicola Sturgeon skót miniszterelnök szerint mindent meg kell tenni annak megakadályozására, hogy az Egyesült Királyság más részeiből érkezők behurcolják a koronavírus-fertőzést Skóciába - írja az MTI.

A skót kormány esetleg karanténkötelezettséget vezethet be például az Angliából Skóciába utazókra. A területen eddig sikerült nagyon alacsony szintre csökkenteni a koronavírus-fertőzöttséget, így a következő hetek egyik legnagyobb kockázata a fertőzés behurcolása. Skócia ezért járt el óvatosan a külföldről érkezők karanténkötelezettségének enyhítésével, és ezért kell nagyon ügyelnie arra is, hogy az Egyesült Királyság más részeiből ne kerülhessen be új koronavírus-fertőzés - közölte Sturgeon a BBC-vel egy magazinműsorban.

A skót miniszterelnök külföldi országok belső utazási korlátozásainak példái közül kiemelte, hogy Ausztráliában jelenleg nem lehet Melbourne-ből Sydney-be utazni a koronavírus-fertőzések számának melbourne-i megugrása miatt, az Egyesült Államokban pedig New York állam kormányzója korlátozta a beutazást a járvány által legsúlyosabban érintett amerikai államokból.

Nicola Sturgeon kiemelte: az előző 24 órában az Egyesült Királyságban 148 koronavírus-fertőzött beteg halt meg, és a halálesetek közül 147 Angliában történt.

Skóciában ugyanakkor az előző három napon egyetlen olyan halálesetet sem jegyeztek fel, amely a koronavírus okozta Covid-19 betegséghez lett volna köthető, a szombat délelőtt zárult 24 órában pedig mindössze hét új fertőzést azonosítottak koronavírustesztekkel.

Az Egyesült Királyság egészében ugyanebben a 24 órában 820 új koronavírus-fertőzést mutattak ki.

Az országon belül Skóciának csak Angliával van szárazföldi határa, de ezen a határszakaszon semmiféle ellenőrzés nincs, és a szokásos biztonsági intézkedéseken túl nem ellenőrzik az Egyesült Királyság más országaiból légi úton Skóciába érkezőket sem.

A skót miniszterelnök nem részletezte vasárnapi nyilatkozatában, hogy a skót hatóságok miként korlátoznák a más országrészekből érkezők beutazását, ha erről döntés születik. A helyi kormány "ez idő szerint" nem hozott ilyen döntést, és nem is tervezi "azonnali hatállyal" a beutazások korlátozását az Egyesült Királyság többi országából.