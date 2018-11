Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Sokan alábecsülik a kanyaró veszélyeit

A kanyarós megbetegedések rohamosan növekvő számára figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Genfben - írja az Index.

A WHO szerint az idén novemberig bezárólag 10 százalékkal több kanyarós megbetegedést regisztráltak világszerte 2017-hez képest. A tavalyi év egészében pedig 30 százalékkal több esetet jelentettek, mint 2016-ban - olvasható a portálon.

Világszerte tavaly 110 ezer ember halt meg a betegség miatt, többségük gyerek volt. 2017-ben legkevesebb 6,7 millió ember fertőződött meg.

A WHO eredetileg azt remélte, hogy 2020-ra teljesen sikerül kiirtani a kanyarót a világban. "2000 óta kétségkívül nagy előrelépések történtek" - mondta Martin Friede, a WHO oltóanyag szakosztályának szóvivője. A fertőzések száma azóta 85 százalékkal csökkent, az amerikai járványügyi központ (CDC) és a WHO adatainak egyik legfrissebb elemzése szerint 21 millió ember életét sikerült ezzel megmenteni.

"Ugyanakkor a saját sikerünk áldozataivá váltunk" - jelentette ki Friede. A szakértő ezt azzal indokolta, hogy sok szülő alábecsüli a kanyaró jelentette veszélyeket az olyan fejlett országokban, mint például Németország.