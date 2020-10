Sokan úgy vélik, nincs is járvány

Lengyelországban az emberek közel ötöde vagy nem hiszi el, hogy járvány van, vagy fogalma sincs arról, hogy körülötte egy pandémia dühöng. A többségnek azért nem mentek el otthonról.

A lengyelek 10 százaléka azt állítja, hogy Lengyelországban nem tapasztalható járvány - derül ki abból a felmérésből, amelyet a Rzeczpospolita felkérésére készítettek. A pandémiával kapcsolatban ritkábban fogalmaznak meg ilyen enyhén szólva szkeptikus véleményt a nők, mint a férfiak. Eközben a járványhelyzet az országban egyfolytában romlik.

Az egészségügyi minisztérium jelentése szerint az új fertőzöttek száma - akárcsak Magyarországon - Lengyelországban is folyamatosan nő. Ezért alakítottak ki Varsóban a nemzeti stadionban egy ideiglenes járványkórházat 50 ággyal, miközben 15 ezer ágyat már egyéb kórházakban is a koronás betegeknek szenteltek. További intézkedés, hogy a magánkórházak is fogadnak már fertőzötteket, akik ellátását az egészségbiztosítás fizeti.

Mindennek dacára nem csökken azok száma, akik nem hisznek a járványban. Rajtuk kívül a szkeptikusok közé sorolható a közvélemény-kutatás válaszadóinak 18 százaléka, akik nem hisznek abban, hogy a koronavírus veszélyes betegséget okozhat. A többség, a megkérdezettek háromnegyede azonban komolyan veszélyesnek tartja a pandémiát. Érdekes, hogy a felmérés résztvevőinek 7,8 százaléka nem is tudja, milyen véleményt alkosson a kialakult helyzetről.