Sokba kerül, de legalább elodázza a katasztrófát

Az 1988-as szöuli nyári játékok után idén újra, ezúttal téli olimpiát rendeznek Dél-Koreában. Az idei verseny nemcsak a sportról, hanem az északi szomszéddal való békülésről is szól. Ez lehet az egyetlen pont, ahol nyeresége lehet az országnak: a jegyek nem fogynak, a beruházás volumene viszont óriási.

Pénteken rendezték a 23. téli olimpiai játékok megnyitóját a dél-koreai Pjongcsangban, ami igazából csak szimbolikus kezdődátum: valójában már csütörtökön tartottak versenyeket. Ennek viszont vajmi kevés köze van ahhoz, hogy 100 nappal az olimpia előtt még csak a jegyek 30 százalékát adták el. Február 8-án a szervezők arról számoltak be, hogy hivatalosan 856 ezer darabot értékesítettek az 1,1 millióból.

A 80 százalékos ráta messze elmarad a várakozásoktól: abban bíztak a pályázat írásakor, hogy legkésőbb decemberig minden jegy elkel az előre meghirdetettek közül. A döntőkre hagyományosan utólag tesznek elérhetővé többet, hogy a rajongók ne maradjanak le a győztesről.

Az, hogy nem ez lesz minden idők leglátogatottabb olimpiája már a megnyitón is látszott: már napokkal korábban ingyen osztották a jegyet önkénteseknek - a CNN szerint. A pjongcsangi polgármester ezzel együtt optimista, Szim Dzsakuk két millió turistát vár az elkövetkezendő két hétben az alig 43 700 lakosú városban.

A szervezők egyébként direkt figyeltek arra, hogy olcsó jegyeket is eladjanak: 18-878 dollárt kell fizetni a bejutásért. Ennyire kevés pénzért nem is lehetett helyet váltani négy évvel ezelőtt Szocsiban.

Költséghatékony olimpia

Sokban különbözik a mostani dél-koreai olimpia a legutóbbi oroszországitól: akkor Moszkvának presztízskérdés volt, hogy egy grandiózus eseményt rendezzen. Pénzt és erőforrást nem sajnáltak a játékokra, a hivatalos adatok szerint 51 milliárd dollárt költöttek rá.

Pjongcsangban viszont nem voltak csúszások, egyelőre úgy fest, nincsenek gyatrán megvalósított létesítmények, pedig az akkori büdzsé alig több, mint ötödét, 12,9 milliárd dollárt fordítottak csak a szükséges beruházásokra. A végösszegben így is elenyésző a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 880 millió dollárnyi hozzájárulása.

A jegybevételekből a teljes kiadás nehezen fedezhető, kérdéses, hogy az elmúlt hónapokban feszültté váló, akár katonai összecsapásba torkolló Észak- és Dél-Korea közötti konfliktus mennyi turistát riasztott el. Ők menthetnék meg a veszteségtől az olimpiát, szakértők szerint viszont valószínűbb, hogy ha enyhén is, de veszteséges lesz a sportesemény.

Pedig a játékok jogait birtokló szervezet jár a legjobban a két hétig tartó eseménnyel. A közvetítési díjak náluk csapódnak. Hogy érzékelhető legyen mekkora bevételt is jelent ez, 2011-ben az amerikai NBC csatorna 4,48 milliárd dollárt fizetett a közvetítés kizárólagosságáért 2020-ig. Ebbe 3 nyári, két téli olimpia fért bele, ez darabra leosztva 896 millió dollárnyi ráfordítást jelent. A mostani téli játékok közvetítési idejére a csatorna több mint 900 millió dollárnyi reklámbevételt könyvelhetett el - írja a CNN.

A béke eszköze

Viszont ahogy négy éve, úgy most is központi témává váltak a geopolitikai konfliktusok: 2014-ben Szocsiban úgy rendezték meg az olimpiát, hogy Ukrajnában forrongások voltak, ráadásul az agresszor éppen Oroszország volt. A különbség most csak annyi, hogy az elmúlt években atomprogramját magasabb fokozatba helyező Észak-Korea fenyegeti háborúval Dél-Koreát.

Pjongcsang viszont kiváló alkalom a békülésre: közös női hokicsapattal indul az olimpián a két ország. A megnyitón együtt vonultak fel az országok sportolói, egy zászló alatt, miközben a díszpáholyban az állami vezetők kezet ráztak egymással. A Kim Dzsongun vezette sztálinista rezsim több mint 400 fős delegációt küldött a szomszédba, amelyben helyet kapott 230 pomponlány és mazsorett, valamint 140 művész és 30 taekwondós is, hogy demonstrálják jelenlétüket.

De meglepetésre ott lesz Kim Dzsongun húga, a 31 éves Kim Jodzsong is. Amióta létezik Észak-Korea, ilyen magas szintű képviselő még nem járt a demokratikus országban. Sokak szerint ez a békülés egyik legelső lépése lehet.

A fotó forrása: François-Xavier Marit/AFP.

