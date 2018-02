Sokba került Merkeléknek a hatalom

Magas, de elfogadható árat fizetett a Kereszténydemokrata Unió (CDU) azért, hogy stabil kormány alakulhasson Németországban - mondta Angela Merkel kancellár, a CDU elnöke egy vasárnapi interjúban.

A ZDF országos köztelevízióban este sugárzott interjúban arról beszélt, hogy fájdalmas veszteség a CDU számára a pénzügyminisztérium átadása a Német Szociáldemokrata Pártnak (SPD), de az alternatíva az lett volna, hogy a tárcák elosztásáról szóló vita miatt nem alakul meg a kormány, holott a koalíciós szerződés tartalmi kérdéseiről már megállapodtak - írja az MTI a szemléjében.

"Ez vállalhatatlan lett volna a választók előtt" - mondta Angela Merkel.

A CDU, a bajor testvérpárt Keresztényszociális Unió (CSU) és az SPD újabb nagykoalíciójának alternatívája a kisebbségi kormányzás vagy az előrehozott választás. Egyik sem jobb annál, hogy nem egy CDU-s, hanem egy SPD-s politikus tölti be a pénzügyminiszteri tisztséget - mondta Angela Merkel. Szerinte a tárca vezetője nem tehet bármit kedvére, mert a közös kormányzásra készülő pártok megállapodtak, hogy megőrzik az államháztartás egyensúlyát és együtt alakítják az európai uniós politikát. A CDU kiemelt figyelemmel követi majd a megállapodás betartását.

Azzal kapcsolatban, hogy pártjában elégedetlenség mutatkozik a tárcák elosztása miatt, és többen sürgetik a személyi megújulást, a fiatalítást és a felkészülést a pályafutása utáni időkre, a CDU-t 2000 óta, a szövetségi kormányt pedig 2005 óta irányító politikus elmondta: nem érzi úgy, hogy csorbult volna a tekintélye, és továbbra is az a szándéka, hogy pártelnöki tisztségét megtartva vezeti a szövetségi kormányt a ciklus végéig, 2021 őszéig.

Jelezte, hogy akkor is kitart szándéka mellett, ha az SPD-nél tartandó pártszavazáson nem fogadják el a koalíciós szerződést, és így nem alakulhat meg a CDU/CSU-SPD összetételű kormány.

Mindig is azt az elvet követte, hogy lehetőséget kell adni az okos és rátermett politikusoknak, akkor is, ha fiatalok, és akkor is, ha tapasztaltak. Ez az elv érvényesül a CDU-nak jutó kormányzati tisztségek betöltésében is, és már a párt február 26-i kongresszusa előtt kihirdetik, hogy kik tölthetik be a pozíciókat - magyarázta Angela Merkel.

Sajtóértesülések szerint az SPD szerdára virradó éjjel kilátásba helyezte, hogy kivonul a a koalíciós tárgyalásról, ha nem kapja meg a pénzügyminisztériumot, amelyet 2009-től a CDU egyik legtekintélyesebb politikusa, Wolfgang Schäuble vezetett. Az SPD-nél február 20-tól március 2-ig tartanak pártszavazást. A szociáldemokraták akkor folytathatják a 2013-ban kezdett kormányzást a CDU/CSU-val, ha a 463 ezer párttag legkevesebb 20 százaléka részt vesz a szavazáson, és a többség a koalíciós szerződés elfogadására voksol.

A CDU a február 26-i berlini kongresszuson dönt a szerződés elfogadásáról. A CSU-ban az elnökség döntött az ügyben, csütörtöki ülésükön egyhangúlag jóváhagyták a megállapodást.