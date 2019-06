Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Sokba lehet a lengyeleknek Trump barátsága

Lengyelországban nem csupán tapssal fogadják, hogy az USA elnöke a napokban immáron másodszor találkozott lengyel kollégájával, úgy látják, nem lenne jó, ha az amerikai kapcsolat az európai elkötelezettség rovására menne.

A lengyel média természetesen bőven foglalkozott a lengyel államfő, Andrzej Duda és az amerikai elnök, Donald Trump tárgyalásaival, amely 10 hónap alatt már a második személyes találkozó volt a felek között, ám a kommentárok óvatosságra intenek - derült ki az onet.pl cikkéből.

A lényeg: az amerikai hadsereg jelenlétét megerősítik Lengyelországban, amelynek eredményeként ha nem is egy "Fort Trump", azaz egy Trump-erőd jön létre, de nőhet az amerikai katonai erő nagysága az országban.

Nem lene olyan jó

Witold Jurasz, a hírportál kommentátora ugyanakkor felhívja a figyelmet pár dologra, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Mindenekelőtt kifejezi reményét, hogy Andrzej Duda nem elégszik meg jelentéktelen gesztusokkal, cserébe azért, amit országa nyújt az amerikaiaknak. Kérdésesnek tartja, milyen árat kell mindezért Lengyelországnak fizetnie. Rossz lenne, ha az USA-val való kapcsolatok erősítéséért cserébe lengyelek elkezdenének eltávolodni Európától. Trumptól nem feltétlenül idegen ezt a szándék, hiszen kétoldalú kapcsolatokra törekszik az USA és a világ többi országa között.

Ne szálljanak el!

Jurasz felhívja a figyelmet arra, hogy a lengyel fél ugyan látványos megoldásokban vesz részt, de ezek egyben túl drágák, és kétségei vannak afelől, hogy a lengyel vezetés kellően átgondolta-e például a fegyvervásárlásokat az Egyesült Államoktól. Kiemeli az F-35-ös harci gépek beszerzésének lehetőségét: ezek ugyan abszolút csúcstechnológiát képviselnek, ám az áruk összhangban van képességeikkel. A tiszteletre méltó, hasznos lépéseket nem kellene összekeverni csak magamutogatásra jó, presztízs beruházásokkal.

A kommentátor megjegyzi azt is, hogy a két elnök nem írt alá olyan megállapodást, amelyben az Egyesült Államok külön garantálná Lengyelország biztonságát, így a lengyeleknek továbbra is a NATO garanciájában kell megbízniuk. A kétoldalú megállapodás ennél valamivel többet nyújtana, s egyben erősítené egész Európa biztonságát is.