Sokkal veszélyesebb az UV-sugárzás egy új kutatás szerint

Sokkal nagyobb mértékben járul hozzá az UV-sugárzás a bőrrák kialakulásához, mint eddig gondoltuk – derült ki a Washington Állami Egyetem (WSU) kutatásából.

Bár azt már eddig is tudni lehetett, hogy az ibolyán túli sugárzásnak (UV-sugárzás) köze van a bőrrák kialakulásához, a tanulmány egyértelműen összeköti a betegség terjedését az UV-fény hatásával - számol be a kutatás eredményeiről a Telex.

A kutatáshoz sütőélesztőt használtak, mert az UV-fény ugyanúgy roncsolja és megváltoztatja az abban található sejteket, mint az emberben. 150 különböző élesztőkolóniát használtak, egy hónapon belül mindegyiket 15-ször nyolc másodpercig világítottak meg UV-fénnyel.

A legerősebb lehetséges fényt, az UV-C-t használták, majd génszekvenálás segítségével azonosították a nagyjából 50 ezer mutációt, ami a sugárzás hatására következett be. A mutációk körülbelül fele összeköthető a bőrrák kialakulásával és terjedésével.



Eddig az volt az elfogadott álláspont, hogy az UV-sugárzás csak a C és T (citozin és timin) bázsipárokat roncsolja, de a kutatás eredményei szerint ritkábban, de az adenin bázispároknál is előfordul.