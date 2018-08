Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

"Sokkoló" meglepetés Floridában

Az Arizonában, Floridában és Oklahomábam kedden tartott előválasztásokon az előrejelzéseknek megfelelően többségükben vesztettek a pártelitek jelöltjei - adta hírül az MTI.

Elemzők ugyanakkor történelmi győzelemnek minősítik, hogy Floridában a kormányzójelölt-választást demokrata oldalon a floridai főváros, Tallahassee eddigi polgármestere, az afroamerikai Andrew Gillum nyerte meg. Ezt a fejleményt több, a demokratákhoz közelálló orgánum - például a CNN hírtelevízió - "sokkolónak" nevezte.

Az Egyesült Államok három tagállamában kedden nemcsak leendő képviselő- és szenátorjelöltekről, hanem kormányzójelöltekről is döntöttek. A hagyományosan republikánus Oklahomára kevés figyelem irányult, politikusok és elemzők egyaránt Arizonára és Floridára figyeltek, megpróbálva következtetéseket levonni a novemberi félidős választásokra nézve.

Nagy meglepetés

A nagy meglepetést a floridai kormányzójelölt-választás hozta. Nem csupán azért, mert Andrew Gillum személyében először lehet afroamerikai kormányzója a déli államnak, hanem mert Gillum nem élvezte a Demokrata Párt vezetésének támogatását és öt demokrata párti jelölt közül került ki győztesen. A jelöltek közül ő költötte a legkevesebbet a kampányra, alig szerepelt a televíziókban, ám mögötte álltak a magukat progresszívaknak nevező csoportok, és támogatta őt Bernie Sanders, Maine állam független szenátora is, aki a 2016-ban a demokraták elnökjelöltségéért folytatott küzdelemben Hillary Clinton vetélytársa volt. Floridában egyébként 1999 óta nem volt demokrata párti kormányzó.

Trump támogatása is szerepet játszott

Az őszi megméretésen Gillum ellenfele az erőteljesen bevándorlás-ellenes republikánus Ron DeSantis lesz, aki eddig a washingtoni kongresszus képviselője volt. A republikánus pártelit jelöltje, Adam Putnam fölött aratott győzelmet. Elemzők szerint ebben meghatározó szerepe volt annak is, hogy Donald Trump elnök - Putnammel szemben - őt támogatta.

Florida eddigi republikánus kormányzója, Rick Scott - mivel két ciklusban volt kormányzó - a törvények szerint nem indulhatott az újraválasztásért, viszont indult a washingtoni szenátusi posztért. Szintén élvezve Donald Trump támogatását, kedden éjjel könnyen aratott győzelmet. Az őszi választásokon a demokraták jelenleg is hivatalban lévő szenátora, a 75 éves Bill Nelson kihívója lesz. Nelsont elemzők különösen "sérülékenynek", vagyis várható vesztesnek tartják, annál is inkább, mert a választók többsége továbbra is elutasítja a pártelit jelöltjeit.

Ez történt Arizonában

Arizonában Jeff Flake republikánus szenátor visszavonulása miatt tartottak szenátori előválasztást. A három jelölt közül Martha McSally kapta a legtöbb voksot. Ebben az államban Donald Trump senkit nem támogatott nyilvánosan, csupán Doug Ducey jelenlegi kormányzó újraválasztása mellett állt ki. Az előrejelzéseknek megfelelően ő is lett a republikánusok kormányzójelöltje.

A keddi előválasztásokon mindkét pártban szintén a korábbiaknál jóval több női politikus indult a megméretésen.