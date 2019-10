Sokkolták Orbánt - így látják külföldön

Úgy tűnik, a magyarországi önkormányzati választások kapcsán az érdekli igazán a külföldi sajtót, milyen hatása lehet ennek a fejleménynek Orbán Viktor és rendszere sorsára. Az ellenzék sikere helyett azt emelik ki, hogy ez a magyar kormányfő veresége.

Komócsin Sándor , 2019. október 14. hétfő, 09:22 Fotó: MTI Fotó / Koszticsák Szilárd

Nem egyértelmű, hogy az angol nyelvű sajtó melyik értelmére gondolt a blow szónak, amikor olyan címekkel tudósított a magyarországi önkormányzati választásokról, miszerint Blow for Orbán in Budapest's mayoral election vagy Blow for PM Orban as opposition wins Budapest mayoral race. A szó jelenhet ütést, csapást, megrázkódtatást, de akár szerencsétlenséget, sorscsapást és sokkot is. Tény, hogy az enyhébben fogalmazó külföldi lapok is azt emelik ki, hogy Orbán Viktor vereséget szenvedett.

A Financial Times (FT) szerint az ellenzék önkormányzati választási győzelme az első komoly kihívás Orbán erős hatalmával szemben, illetve egyre növekvő ellenőrzésével szemben az állami intézmények felett. A sikert annak ellenére érték el az ellenzéki politikai erők, hogy a gazdaság folyamatosan, erőteljesen növekszik - a GDP-bővülés üteme a legmagasabbak között van az EU-ban.

Mi lesz a válasz?

Idézik a miniszterelnököt, aki emlékeztette híveit, hogy a Fideszt még mindig 50 százalékos népszerűségi index felett mérik a közvélemény-kutatók és nem csupán Budapesten voltak választások, hanem vidéki kistelepüléseken is. Emellett nem mulasztotta el gratulálni a lenyel kormánypártnak, a nacionalista Jog és Igazságosságnak jelentős parlamenti választási győzelméhez.

Az FT emlékeztet rá, hogy a Fidesz-KDNP-nek kétharmados többsége van a parlamentben, ezért megfigyelők úgy vélik, hogy az ellenzéki előretörésre válaszul az alkotmány módosításával tovább fogja korlátozni az önkormányzatok döntési jogköreit. A brit üzleti lapnak nyilatkozó Juhász Attila, a Political Capital tanácsadó cég vezető elemzője azonban másként látja. Szerinte visszaütne, ha a kormány elkezdené büntetni Budapestet és az új főpolgármestert, mert az a fővárosban még ellenségesebb hangulatot szülne az ország vezetésével szemben.

A legnagyobb vereség

A Deusche Welle (DW) angol nyelvű kiadása és a Politico is azt emeli ki, hogy a magyar miniszterelnök pártja, a Fidesz az elmúlt kilenc évben a legnagyobb politikai vereségét, kudarcát (setback), szenvedte el azzal, hogy Budapestnek ellenzéki főpolgármestere lett. A DW szerint Orbán Viktor felzaklathatta vagy legalábbis bosszanthatta (upset) a vereség.

A Politico megemlíti, hogy bár a magyar főváros lakói hagyományosan liberális gondolkodásúak, a politikai ellenzék évek óta azzal bajlódott, hogy nem tudta tudta legyőzni belső megosztottságát és nem tudta megmozgatni szavazótáborát. A budapesti győzelem - amihez társul számos kisebb vidéki város meghódítása vagy megtartása is - felbátorítja az ellenzéket, ahogy készül a 2022-es országgyűlési választásokra, amelyen kihívást intézhet Orbán Viktorral szemben.

A Guardian csatakozik az előtte szólókhoz azzal a megállapítással, hogy a magyar kormányfő az első választási vereségét szenvedte el 2010 óta a budapesti főpolgármesteri szavazáson. A brit lap úgy látja, hogy az önkormányzati választás volt a tesztje az ellenzék együttműködési stratégiájának, ami lehetővé teszi, hogy komoly kihívást intézzenek Orbán Viktorral szemben a 2022-es parlamenti választásokon.