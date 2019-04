Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Sörforradalom indul a cseheknél

A nagy cseh sörgyártó cégek több tucatnyi új sörkocsmát nyitnak idén, amelyek tárt karokkal - a különleges sörökön kívül jó ételekkel - várják a folyékony kenyér külföldi szerelmeseit is.

A nagy cseh söripari cégek több tucat új márkanév alatt tevékenykedő vendéglátó helyet nyitnak idén, hogy megfordítsák a sörfogyasztás csökkenő trendjét - vette át a Nospodarske noviny gazdasági lap hírét a Radio Praha. A legnagyobb vállalat, a Pilsner Urquell-makers Plzensky Prazdroj a következő hónapokban nyitja meg Pilsnerka márkanév alatt épülő hálózata első egységeit.

A cég szóvivője szerint a hazai és külföldi fiatal fogyasztókat célozzák meg az új márkával, amely először a cseh nagyvárosokban jelenik meg. A sörkocsmák belső tere fiatalos, modern lesz. Plzensky Prazdrojnak már most is van vagy 130 hasonló vendéglátó helye, olyan nevek alatt, mint például Kozlovna and Plzenka..

Piackutatási adatok szerint a csehek 2009 óta egyre többször fogyasztanak inkább otthon sört, mint hogy vendéglőbe menjenek - ez az ami változtatásra kényszeríti a cégeket. Ehhez persze a jó sörön kívül jó ételeket is kell kínálniuk.

Az ország másik jelentős sörgyártója, a Staropramen élen járt a saját márkás vendéglátóhelyek nyitásában a Potrefená husa hálózattlal, amelynek első egységét 20 évvel ezelőtt adták át. Ma 29 Potrefená husa üzemel országszerte, miközben a Staropramen elindította Nase hospoda, Ostravarna és Vycep Braník márkáit is. Ez a cég is újabb helyek nyitását tervezi 2019-ben.

A Budejovicky Budvar két évvel ezelőtt indította útjára Budvarka márkáját. Azóta ötre nőtt az ehhez tartozó, franchise rendszerben működő helyek száma és a cég legalább három újabbat akar átadni 2019-ben. A Pivovary Lobkowicz négy éve fejleszti Snyt sörkocsmáit, amelyek száma immár nyolc, a Heineken tíz étteremben kínálja Krusovice lágerét a Salanda márkanév alatt. A Pivovar Bernard szintén bővíteni akarja franchise rendszerben működő Bernard Pubs sörkocsmáit.