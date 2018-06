Soros: "Büszke vagyok az ellenségeimre, valamit jól csinálhatok"

A milliárdos szerint egy buborékban élt, látva, hogy a világon egyre több helyen buknak el az általa vallott liberális értékek. Bár zavarják a támadások, totális kitalációnak nevezte a legtöbbet, de valahol büszke ellenfeleire. Nem fél.

"Fájdalmasan tudomásul vettem, hogy ellene vannak mindannak, amiért kiállok" - idézi a Washington Post a magyar származású amerikai milliárdos, Soros György szavait, amelyeket azzal kapcsolatban mondott, hogy Orbán Viktor választási kampányát ellene hangolva nyerte meg, és az elmúlt időszakban Vlagyimir Putyin orosz elnök is őt kritizáló kijelentéseket tett.

A lap a Zürichi-tó mellett beszélt vele arról, hogy a világ épp a szögés ellentéte felé tart azoknak a liberális értékeknek, amelyeket a magáénak tart. A milliárdost első sorban az amerikai belpolitikáról szólt, ahol a tavalyelőtti elnökválasztás után - ahol Hillary Clinton demokrata jelöltet támogatta - most újabb kudarcot szenvedett az Európából nézve jelentéktelennek tánű kaliforniai körzeti ügyész választásokon. Ismét nem az általa támogatott liberális politikusok nyertek múlt kedden.

"Minden, ami elromolhatott, elromlott" - mondta Soros.

Putyin is betámadta

Ahogy Magyarországon Sorost azzal vádolja a kormány, hogy beavatkozik a hazai belpolitikába, úgy Vlagyimir Putyin orosz elnök a múlt héten ennél is messzebb ment: szerinte az egész világon beleszól a dolgok menetébe. Valaha a milliárdos volt az egyik - sokáig a - legnagyobb adományozó Oroszországban. Alapítványán keresztül olyan civileket támogatott többek között, akik a kínzások ellen léptek fel.

Két éve viszont az orosz állam kiutasította szervezeteit az országból. Azzal indokolták a lépést, hogy az alkotmányos rendre is veszélyes a tevékenységük - itthon is hasonló nyomás van a civil szervezeteken, melyeket támogat. Putyin pedig azt mondta a múlt héten róla, hogy "pontosan azt csinálja a világon, a politikai beavatkozásaival, amivel a Nyugat általában Oroszországot gyanúsítja. Halványan arra is utal az államfő, hogy akár az amerikai külügyminisztérium is állhat mögötte, bár ezt tagadják a tárcánál.

Arra, hogy egyre több államban a világban kampányolnak ellene a politikusok, arra, hogy az általa vallott értékek egyre kevésbé népszerűek, valamint arra, hogy Donald Trump lett az elnök ellenfelének adott adományai dacára, Soros azt mondta: "Úgy tűnik, a saját buborékomban élek."

"Büszke vagyok az ellenfeleimre. Amikor körbenézek az ellenségeimen a világ minden táján, akkor azt gondolom, valamit jól kell, hogy csináljak" - reagált a Washington Post azon kérdésére, hogy fogadja, hogy neve szitok szó lett a politikai kampányokban.

Az elmúlt időszak személye elleni támadásaira csak annyit mondott, hogy kitalációk, de azért idegesítik.

Arra, hogy munkáját, szervezeteit folyamatosan támadják, úgy reagált: "Pont az ilyen időkre jöttünk létre".

