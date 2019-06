Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Soros György: megszólalt a csendes többség

Meg kell változtatni a csúcsjelölti rendszert, mert így alkuk tárgya az egész - írja Soros György a Project Syndicate oldalon.

Jobb eredmény született az EP-választáson, mint arra korábban bárki számított, ennek pedig az az oka, hogy a csendes többség "megszólalt" - írja Soros György a Project Syndicate oldalon a hvg.hu szerint. A magyar származású filantróp szerint a többség azt mondta, meg akarja tartani az EU alapértékeit, ugyanakkor radikális változást akarnak az EU működésében és legfőképp a klímaváltozás miatt aggódnak. Ezt mutatja a Zöldek erősödése, és az, hogy az euroszkeptikus pártok nem tudtak berobbanni.

Soros György úgy véli, a csúcsjelölti rendszeren változtatni kell, ez ugyanis a legrosszabb kiválasztási mód, a jelöltek a személyes ambícióik miatt alkudoznak. A legjobban ez az Európai Néppárt csúcsjelöltjénél, Manfred Webernél látszik, akinek nincs kormányzási tapasztalata, bármilyen alkut kész megkötni azért, hogy meglegyen mögötte a többség, Soros szerint még Orbán Viktor Magyarország autokrata miniszterelnökével is.

Weber nagy probléma

Soros úgy véli, Orbán hatalmas probléma Webernek, mert megsérti az uniós normákat és maffiaállamot épít. Az EPP pártjainak csaknem fele továbbra is kizárná Orbán pártját, a Fideszt, Weber viszont viszonylag könnyű kéréssel állt elő a maradás feltételeként, hogy a CEU amerikai egyetemként folytathassa a munkát.

A Fidesz elbukott, ennek ellenére sem zárták ki a néppártból, csak felfüggesztették tagságát, így a fideszesek is beszámítanak az Európai Bizottság elnökválasztáskor. Orbán most azzal próbálkozik, hogy a Fideszt a Néppárt jóhiszemű tagjaként állítsa be. Érdekes lesz megfigyelni, Weber megpróbálja-e visszafogadni őt - jegyzi meg Soros.

Megváltoztatható a rendszer

A magyar származású amerikai milliárdos az EU csúcsjelölti rendszerével kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy az nem egy kormányközi megállapodásra alapozott rendszer, vagyis könnyen megváltoztatható. Szerinte sokkal jobb lenne, ha az Európai Bizottság elnökét közvetlenül választanák meg, egy gondosan szelektált listáról, de az az EU lisszaboni szerződésének megváltoztatását tenné szükségessé.

A szerződés módosításához szükséges reformot Soros szerint legitimálná az európai parlamenti választások magas részvételi aránya, ami 50 százalék feletti volt, szemben a 2014-es 42,6 százalékkal.