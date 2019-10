Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Soros György üzent az ellenségeinek

Soros György jól elvan azzal, hogy vannak ellenségei, de azt gondolja, hogy az idő neki dolgozik, mert megfordul a hullám, és a nacionalisták ellenében ismét az olyan „globalistáknak” kedvez, mint amilyen ő is. Mi több, kifejezetten büszke arra, hogy egyes körökben mumusnak számít. Olyan ez neki, mint egyfajta becsületrend – írja a Népszava a The New York Times cikke nyomán.

A lista Trumptól a kínai kormányig terjed, de magában foglalja az összeesküvés elmélet számtalan hívét is. A többi közt azért állnak szembe vele, mert liberális ügyeket támogat, és mert az általa alapított Nyílt Társadalom Alapítványok a demokráciát és az emberi jogokat segítik elő mintegy 120 országban - gyakorta tekintélyuralmi rendszerek ellenében.

Az amerikai elnököt eltévelyedésnek tartja, és úgy gondolja, hogy az rengeteg kárt okoz a világnak, mivel számára nem az ország, hanem a saját érdekei a fontosak. De épp ezért jövőre várhatóan vereséget szenved. Soros úgy gondolja továbbá, hogy az emberek egyre inkább belefáradnak a nacionalizmusba - olvasható a portálon.

Szerinte a kínai elnök a legrosszabb fenyegetéssel ér fel a nyílt társadalom számára. Halálos ellenség a nyugati rendszer szemszögéből. Épp ezért azt szorgalmazza, hogy az USA-nak a Huawei-féle cégekre gyakorolt nyomással kell elérnie Peking részéről a nyitást. Máskülönben még jobban bezárkózik az ázsiai ország.