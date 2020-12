Sorra zárulnak a határok az új koronavírus-variáns miatt

Már több európai országban megjelent a koronavírus új, először az Egyesült Királyságban kimutatott mutációja, amely könnyebben fertőz emberről-emberre. Emiatt folyamatosan zárják le a határokat, hogy meggátolják az új vírusvariáns behurcolását. Közben december 27-én szinte mindenhol megindulnak a vakcinázási programok, Magyarországra is megérkeztek az első szállítmányok.

Egész Európa arra vár, hogy elkezdődjön a koronavírus elleni védőoltások beadása. A kampány minden uniós tagországban december 27-én indul, és elsőként azokat oltják be, akik a legnagyobb veszélyben vannak, tehát az időseket és az egészségügyi dolgozókat - kezdi cikkét az Euronews. A védőoltások szombat hajnalban már Magyarországra is megérkeztek, a határtól rendőri kísérettel vitték őket a Dél-pesti Centrumkórházba, ahonnan a többi egészségügyi intézménybe is eljuttatják.

Görögországba pénteken este futott be az első közel tízezer adag vakcina. Az olaszországi szállítmány is megérkezett Rómába, ahol a Spallanzani járványkórházban bontják fel az első dobozokat, majd küldik szét az országban vasárnap.

Viszont aggodalmat kelt, hogy az Egyesült Királyságban a héten egy új koronavírus-mutációt azonosítottak, amely súlyosabb tüneteket nem okoz, de könnyebben terjed emberről-emberre. A hírre a legtöbb ország a brit területekről érkezőkkel szemben korlátozásokat vezessen be, viszont már Franciaországban is kimutatták az új variánst. Az illető egy Nagy-Britanniában élő francia, aki az ünnepekre ment haza Tours-ba. Tünetmentes, házi karanténban van. Fél nappal később a japán hatóságok is bejelentették, hogy azonosították a "brit" mutánst egy pozitív Covid-tesztben. A mutációt már Szlovákiában is kimutatták.

A francia határok zárva vannak, emiatt Dover kikötőjében több ezer kamionos torlódott fel, köztük százával magyarok is, akik ott ragadtak az ünnepekre.