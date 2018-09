Spiegel: fake newst terjeszt a magyar közmédia

Erős kritikát fogalmazott a német der Spiegel a magyar közmédiával szemben. "Ahol az UFO-kutató magyarázza Németországot" című cikkükben azzal vádolják a magyar állami híradásokat, hogy álhíreket közöl országukról, mintha ott embertelen állapotok lennének a bevándorlás miatt. Szerintük szándékosan tényeket hallgatnak el, híreket módosítanak, hogy egy szörnyű helynék fessék le Németországot.

A német Spiegel internetes kiadása szerdán a magyar kormánymédiáról közölt cikket, melyben a szerző kifejti, a közmédia és a Fidesz-párti sajtótermékek következetesen csúsztatnak és hazudnak a németországi állapotokról annak érdekében, hogy a kormány bevándorlásellenes nézeteit alátámasszák. A cikk ezt számos példával alá is támasztja - kezdi lapszemléjét a Mérce.hu.

A német lap, ahogy arra már a címben is utal, röhejesnek tartja, hogy a korábban UFO-észleléseket fejtegető egykori német rendőr, Georg Spöttle beszél a német biztonsági állapotokról. De azt is felemlegetik a közmédiában gyakran nyilatkozó embernek, hogy úgy festi le a német állapotokat, mintha háború lenne, ahol a befogadott menekültek és migránsok terrorizálnák a helyieket. "Újra és újra, a magyar kormánymédia fake news-t terjeszt" - írja a Spiegl utalva arra, hogy sok minden nem igaz a magyar híradásokban, melyek a kormányközeli médiára is jellemzők.

Példaként említik az augusztus végi chemnitzi eseményeket. A németországi városban szélsőjobboldali tüntetések és baloldali ellentüntetések is voltak, miután egy német férfit meggyilkoltak augusztus 26-án. A rendőrség egy iraki és egy szíriai férfit letartóztatott. A szelsőjobboldali megmozdulásokat - melyeken neonácik is rész vettek - a kormánypárti média úgy mutatta be, hogy Németország fellázadt Merkel és a "Willkommenskultur" ellen, Miközben az idegenellesekkel szemben utcára menő tömegeket kegyeletsértőknek állítják be. De azt a példát is említik, hogy a magyar választások napján elkövetett münsteri támadáskor - ahol egy elmebeteg rántott fegyvert a városban - az itthoni közmédia órákig egy iszlamista terrortámadást sejtetett, azután is, hogy már világos volt, nem erről van szó.

