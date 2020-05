Stan és Pan szakítani kényszerül? Össztűz alatt a brit kormányfő Harry Pottere

Politikai össztűz alá került Dominic Cummings, Boris Johnson brit miniszterelnök főtanácsadója, miután főnöke kiállt mellette annak ellenére, hogy megsértette a járványügyi korlátozó intézkedéseket. Johnson attól tarthat, hogy varázslója nélkül elvesztené vezérlő csillagát, mint Bánk bán a magyar operában.

Kisebb palotaforradalmat robbantott ki a brit kormányban és kormánypártban Dominic Cumming Boris Johnson brit miniszterelnök politikai főtanácsadója azzal, hogy az "Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek" szabályát alkalmazta, amikor március végén és áprilisban kétszer is több száz kilométeres utat tett meg szülei vidéki háza és London között - derül ki a Financial Times cikkeiből.

Ebben az időszakban a londoni kormány mindenkit felszólított, hogy maradjon otthon, kerülje a rokonaival való találkozást, mert az a biztos módja a járvány terjesztésének. Cummings azzal indokolta útjait, hogy miután ő és felesége megfertőződött, biztonsági megoldást keresett gyermeküknek, akit nagyobb baj esetén szüleihez vihetett volna. A gond az, hogy britek százezrei lehettek hasonló helyzetben, mégis betartották a karantént, ráadásul Cummingsot nem csupán szülei háza környékén, hanem attól távolabb is látták.

Lázadás

Johnson kapitány a hét végén védelmébe vette legfontosabb hadnagyát, ám ezzel szelet vetett és vihart aratott. Szerinte beosztottja felelősen és legálisan cselekedett - végül is nem volt formális kijárási tilalom érvényben az országban. A botrány azonban a hét elején fokozódott: a Durham város rendőrsége vizsgálatot indított a sajtóban megjelent sokféle információ nyomán, kiderítendő, hogy Cummungs, akinek szülei ott laknak, végül is merre sertepertélt a településen és mit csinált.

A kormány több minisztere magánbeszélgetéseken kifejezte haragját, hogy a főtanácsadó nem mond le vagy nem rúgják ki, mivel jelenléte a kormányban aláássa a válságkezelés hitelességét. Ha például ősszel beköszöntene a járvány második hulláma, hogyan kérnék az embereket újabb áldozathozatalra, amikor azt látják, hogy egyes befolyásos emberekre nem azok a szabályok vonatkoznak, mint rájuk.

Egy miniszter az FT idézete szerint azt mondta: "Ez teljesen bizarr. A kabinet tagjainak többsége nem kapott volna ekkora támogatást, miközben nyilvánvaló, hogy megszegte a szabályokat". A kormánypárti képviselők között sajátos módon éppen egy ismert brexiter, volt brexitügyi miniszter, Stave Baker a leghangosabb ellenfele Cummingsnak. Szerinte a főtanácsadó saját színjátékát játssza felőrölve közben a miniszterelnök tekintélyét. Jó pár társa arra panaszkodik, hogy választókerületéből dühös szavazók bombázzák leveleikkel az ügy miatt. A Daily Mail, amely támogatja a brexitet és Johnsont, ezzel a címmel jelent meg a kormányfő és Cummings képe alatt "What Planet are They on?" (Hol élnek ezek?).

Víziók

A mindenkori londoni kormányfők körül sertepertélő tanácsadóknak jelentős összetartó erejük van az országot vezető csapatban. Az előző miniszterelnök, Theresa May idején például Nick Timothy és Fiona Hill játszotta ezt a szerepet, ám Cummings valami többnek látszik. Úgy tűnik, hogy az ő víziói mutatnak irányt Johnsonnak, amelyek nélkül mintha nem boldogulna. Az FT szerint elkerülhették volna a kettős mérce látszatát, ha a főtanácsadó beismeri hibáját, elnézést kér és főnöke megrovásban részesíti, de nem ezt tették, hanem Jonhson felmentette minden vád alól.

A történet korábban kezdődött, 2019 nyarán, amikor Johnsonból a Konzervatív Párt miniszterelnököt csinált. Egy az ügyhöz közel álló forrás szerint "Boris arra a következtetésre jutott, hogy Dom az egyetlen, aki ki tud vinni bennünket (az Egyesült Királyságot) az EU-ból, és képes másfajta karaktert adni a kormányzásnak". Ez nyilván célzás arra, hogy a May-féle vezetés a határozatlanságáról vált híressé. Az új miniszterelnök tudta, hogy Cummings megosztó személyiség, és ellenségeket fog szerezni, ami rá is árnyékot vethet, de úgy gondolta, megéri vállalni ezt a hátrányt.

Stan és Pan

Johnson a két összetartozó, legendás amerikai filmfőhőshöz, Stan és Panhoz hasonló helyzetbe hozta magát főtanácsadójával - derül ki Robert Shirmsley, az FT vezető publicistája értékeléséből. Megkockáztatta, hogy nem derülnek ki új részletek Cummungs utazásairól és a nagyközönség figyelmét más ügyek, leginkább a koronaváláság folytatódása eltereli a botránytól. (Ez a durhami rendőrségi vizsgálattal még kockázatosabbá vált.)

Rövid távon bejöhet ez a számítás, de a kormány közönye a másokra érvényes szabályok betartása és az eltérő vélemények iránt, beivódik a köztudatba. Ez a helyzet nem teszi könnyebbé a kormány marketingeseinek, hogy elfeledtessék a nagyközönséggel a londoni vezetés mostanra kialakult arrogáns imázsát. Ennek ára lesz, ha nem most akkor később - véli az FT publicistája.