Súlyos bajt okoz a munkahelyi stressz

A rossz és bizalmatlan munkahelyi légkör, a munkahelyi stressz növelheti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását egy friss kutatás szerint. A Business Insider hírét a 444.hu szúrta ki.

Az International Journal of Environment Research and Public Health szaklap közölte azt a tanulmányt, amely a stresszre, azon belül is a munkahelyi stressz egészségre gyakorolt hatására koncentrál.

A kutatók 400 ezer amerikai munkavállalótól gyűjtött adatok alapján azt találták, hogy azoknál, akik bizalmatlan légkörben dolgoznak, nagyobb arányban alakult ki magas vérnyomás, többen lettek dohányosok, cukorbetegek, gyakoribb közöttük az elhízás és a magas koleszterinszint - derül ki a portál cikkéből. Ezek a tünetek pedig a szívbaj rizikófaktorai, márpedig a kardiovaszkuláris megbetegedések számítanak a vezető haláloknak ma a világon.

A kutatás szerint a bizalmatlan munkahelyi légkör általában a főnök személyével van összefüggésben.