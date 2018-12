Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Súlyos hibával vádolják a brit miniszterelnököt

Theresa May brit miniszterelnök hetek óta ugyanazt a mantrát mondja a sajtómunkásoknak és a közvéleménynek: ha a londoni parlament nem szavazza meg kormánya brexittervét, amelynek nincs alternatívája, akkor jön a káosz. Vajon van-e a fejében valami más is?

Hosszú lesz a repülőút London és (a G20 csúcsértekezletének helyet adó) Buenos Aires között. Kihasználja ezt az időt, hogy kitaláljon egy tartaléktervet arra az esetre, ha a parlament elutasítaná a kormány brexitjavaslatát? - kérdezte egy újságíró Theresa May brit miniszterelnöktől a repülőtéren. Szép próbálkozás - jött a válasz, és akárhogy is igyekeztek a sajtómunkások firtatni, mit tervez arra az esetre, ha elbukná a szavazást a törvényhozásban, kitartott amellett, hogy nincs B terve.

Ezzel indítja londoni belpolitikai helyzetjelentését Laura Kuenssberg, a BBC szakírója. Mi lesz a válasza arra, hogy a kormány elképzelése nem kap elég támogató szavazatot? Elképzelhető a norvég mintájú - a jelenlegi javaslatnál puhább, az Egyesült Királyságot az egységes európai piacon tartó - megoldás, ha a benyújtott terv nem megy át? Jöhet újabb függetlenségi referendum? A válasz minden esetben elutasító volt annak ellenére, hogy a Westminster környékén milliónyi spekuláció és pletyka kering, amelyek arról szólnak: mi lesz, ha a parlamentben leszavazzák a kormányt.

Nem meglepő

A helyzet ugyanis az, hogy ha a miniszterelnök nem húz elő a tarsolyából egy politikai csodát, akkor - legalábbis az első szavazáson - csúnyán elmeszelhetik a javaslatát. Márpedig egy olyan kicsi többséggel rendelkező kormánynak, mint az övé ez a véget jelenti. Külön kérdés, hogy mekkora kisebbségben marad a kormány. Ha csak néhány szavazat hiányzik a többséghez, akkor újra próbálkozhat, ha 100, akkor aligha - márpedig tíz nappal a voksolás előtt az ellenzéken és a kormány kívülről támogató észak-ír unionistákon kívül 100 tory képviselő jelezte, hogy le akarja szavazni saját kormányát.

Ha az utóbbi történik, akkor a londoni politikai guruk megpróbálhatnak elővenni egy utolsó utáni megoldást az asztalfiókjukból, esetleg egy új miniszterelnököt is, vagy jöhet az újabb referendum. A BBC szakírója szerint ezúttal meg lehet bocsátani a politikusoknak a rengeteg pletykát, kiszivárogtatást, amivel elárasztják a sajtót. Nem magukat szórakoztatják, hanem egy igen valószínű forgatókönyv (a kormány leszavazása) esetére keresik a választ arra a kérdésre: hogyan tovább?

Nincs válasz

May nem segít nekik. Hetek óta próbálja meggyőzni a Konzervatív Párt parlamenti képviselőit, hogy gondolják át még egyszer a dolgot, mielőtt szembe fordulnak a kormánnyal, amelyet azzal vádolnak, hogy az EU-val kötött megállapodása túl közel tartja a szigetországot a kontinenshez. Gondoljanak arra, milyen bajt okoznak választókörzetük lakóinak, ha egy rendezetlen brexit gazdasági káoszhoz vezetne. Repülőútja előtt is ezt mondta el, talán a korábbinál is több szenvedéllyel. Hogy mit gondol magában róluk, az más kérdés.

Kuenssberg hallott néhány színes jelzőt a miniszterelnök tanácsadóitól a brexiter torykkal kapcsolatban, nem egy ezek közül nem tűri a nyomdafestéket. Ugyanakkor nem meglepő a kormányfő környezetének frusztrációja, sodródása azt látva, hogy a konzervatív politikusok nem tartják "kellően tisztának", mármint a felek egyértelmű elválását garantálónak a kormány brexittervét. A nyakunkba varrták ezt problémát 2016-ban (a függetlenségről döntő népszavazás után), hogy oldjuk meg, és most semmilyen kivitelezhető megoldás nem jó nekik - panaszkodnak a kormányfő környezetében.

Tényleg fél

A BBC publicistája beszélt May bizalmasaival, amiből kiderült, hogy tényleg fél attól, hogy ha elbukik a kormány javaslata, akkor káosz és zűrzavar veszi kezdetét. Nem puszta szólamok, riogatások az ezzel kapcsolatban agyonismételgetett mondatai. Ugyanakkor a tanácsadók is kitartanak amellett, hogy nincsenek elméletek, stratégiák előkészítve a spejzban a parlamenti bukás esetén követendő lépésekről.

És a BBC szakírója szerint ez baj. Ha semmi sem változtatja meg a politikai folyamatok eddigi irányát, akkor a miniszterelnöknek fel kellene készülnie arra az esetre, hogy nem sikerül elfogadtatnia a javaslatát. Ha el akarja kerülni a káoszt és a még nagyobb társadalmi megosztottságot, amitől tart, akkor sürgősen íratnia kellene egy olyan szöveget, amelyben elmondja, mit fog tenni a nagy baj megelőzésére, akármi történjen is a parlamentiben.