Súlyos robbanás történt Baltimore-ban, több ház megsemmisült

Legalább egy nő meghalt és további három ember súlyos állapotban került kórházban egy Baltimore lakónegyedében történt súlyos robbanás után. A tűzoltók szerint baleset, gázrobbanás történhetett - írja a CNN.

Három ház teljesen elpusztult, több súlyosan megsérült egy helyi idő szerint hétfő délutáni robbanásban Baltimore-ban. A tűzoltók három embert mentettek ki komoly sérülésekkel a romok alól, egy embert pedig holtan találtak az eset után - közölte a város tűzoltóságának szóvivője, Blair Adams a hírcsatornával.

Egyelőre vizsgálják a baleset körülményeit és azt, mi válthatta ki a detonációt, valamint több embert keresnek még a hatóságok. Az első feltételezések szerint gázrobbanás történhetett.

A CNN-nek egy lakó, aki néhány háztömbnyire él, azt mondta, hogy a tornácán ült, amikor az eset történt, szerinte az ő háza is beleremegett a robbanásba.

A Baltimore Sun tavaly szeptemberben számolt be arról, hogy az utóbbi években egyre inkább szivárog földgáz a környék régi csőrendszeréből. A cseréket már meg is kezdte a helyi szolgáltató, de ha a jelenlegi ütemben folytatódik a munka, akkor két évtizedig is eltarthat a vezetékrendszer felújítása.