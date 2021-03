Népszavazás tilthatja be a burkaviselést Svájcban

Március 7-én népszavazáson nyilváníthatnak véleményt arról, hogy szeretnék-e beleíratni az alkotmányba az arc eltakarásának tilalmát - írja az Euronews. Viszont nagyjából, ha 30 nőt érint az egész szabályozás Svájcban.

Burkatilalomról döntenek a svájciak a hétvégén egy népszavazáson, a kezdeményezők azt szeretnék elérni, hogy bekerüljön az alkotmányba az arc elfedését, illetve az arra való kényszerítést tiltó kitétel, ami alól egészségügyi (például járványügyi), biztonsági, hőmérsékleti megfontolások képeznek kivételt. Az imaházakban továbbra is viselhetők lennének a nők arcát, esetleg testét takaró ruhadarabok. Az érvelés a tiltás mellett, hogy az alkotmánymódosítás elfogadásával a rendbontások résztvevői is könnyebben azonosíthatók lennének, hiszen például símaszkot is tilos lenne feltenni közterületen viselni a jövőben - áll a portál összefoglalójában.

Egyes számítások szerint körülbelül harminc olyan muszlim nő él az országban, aki ténylegesen burkát vagy nikábot visel, a többiek leginkább turisták. Ráadásul kantonálisan teljesen eltérők a szabályok: Tessinben 2016 óta már benne van az arc eltakarását tiltó szakasz az alkotmányban, míg Sankt Gallenben 2018 óta tiltják ezt.

A közvélemény-kutatók eddig csak óvatos becsléseket közöltek a referendum várható kimeneteléről, ezek alapján az a valószínűbb forgatókönyv, hogy a többség a burkatilalom mellett voksol majd.