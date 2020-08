Szabad-e egy nyugdíjasnak igazán nagyot álmodnia? Van rá példa!

Akármelyik elnökjelölt nyer is az amerikai elnökválasztáson, az USA legidősebb államfője fogja kormányozni az országot a következő négy évben. Különösen a demokrata kihívóval, a 77 éves Joe Bidennel kapcsolatban vetik fel, hogy túl idős - talán kijelenthetné, hogy csak négy évre vállalja az elnökséget. Ez azonban égbekiáltó hiba lenne.

Majdnem közhellyé vált az amerikai közéletben, hogy ha Joe Biden, a Demokrata Párt elnökjelöltje nyeri a novemberi elnökválasztást, akkor csak egy cikluson át tölti be ezt a pozíciót, 2024-ben nem indul újra. Miután 77 éves, nem alaptalan ez a feltételezés - már így is ő a legidősebb politikus, akit valaha az egyik nagy párt jelöltként indít egy elnökválasztáson. Az orvosok szerint ugyan minden rendben van vele, azonban tekintve, hogy nem lesz fiatalabb, ez idővel változhat. Ez a helyzet volt az egyik oka annak, hogy az 55 éves Kamala Harris szenátort választotta alelnökjelöltjéül: a szakértők nem kétlik, hogy azonnal át tudná venni az ország kormányzását, ha Bidennek egészsége megromlása miatt le kéne lépnie a színről.

Ne tegye!

Ugyanakkor számos nagyon nyomós érv szól amellett, hogy Bidennek nem szabad belenyugodnia abba, hogy egyciklusos elnök lesz, sőt, határozottan ki kell állnia amellett, hogy indulni fog 2024-ben - írja a CNN-en megjelent cikkében Lincoln Mitchell, a Columbia University politológus professzora. El kell oszlatnia a kétséget ezzel kapcsolatban, amelyet nem kis részben éppen ő maga keltett. Még elnökjelölt-aspiránsként tavaly októberben azt mondta: nem ígéri meg, hogy egy ciklus után távozik, ám nem feltétlenül kötelezi el magát amellett sem, hogy elindul a 2024-es elnökválasztáson. Jelenleg jól érzi magát, de az nem azt jelenti, hogy két ciklust akar szolgálni. Erről később dönt.

A CNN cikkírója szerint egy hatékonyan dolgozó elnöknek képesnek kell lennie arra, hogy erős pozícióból tárgyaljon a törvényhozás politikusaival, különböző intézményeivel, saját kormányának tagjaival és az állami bürokráciával. A határozott kormányzás érdekében el kell érnie, hogy a politika szereplői közül rá figyeljenek elsősorban, hogy minden nála alacsonyabb szinten lévő politikus és tisztviselő szükségét érezze a dicséretének és tartson a haragjától. Ehhez arra van szükség, hogy a Kongresszus és a kormány emberei úgy gondolják, az elnök még sok éven át a helyén marad.

Lesajnálhatják

Amint Biden jelezné, hogy csak négy évig marad a helyén, a törvényhozás mindkét házának, mindkét pártból való politikusai, sőt még kormányának tagjai is úgy kezelnék, mint egy nyugdíj előtt álló kollégát, akivel legfeljebb azért tartják a kapcsolatot, mert jó sztorikat mesél a régi szép időkről. Emellett amint világos lenne, hogy szabad a pálya, elindulna az utódlásáért folyó harc, főként saját pártján belül. Ez felbontaná az egységet és belső versenyt eredményezne a Demokrata Pártban éppen akkor, amikor egységesen kellene támogatnia az új elnököt programjának végrehajtásában.

Különösen kritikus lenne a helyzet a szenátusban. A novemberi választások eredményeként vagy kis demokrata többség alakul majd ki a törvényhozás felsőházában, vagy marad a republikánus többség. Bárhogy is lesz Bidennek minden egyes szenátor szavazatáért meg kell küzdenie. Sokkal kisebb lenne az esélye a sikerre, ha nem "igazi" elnöknek tekintenék. Ráadásul ha csak néhány demokrata szenátor elnökjelölt-ambíciói feltámadnának Biden beiktatása után, máris saját maguk előtt kezdenék egyengetni az utat, ami rendkívül megnehezítené az elnöknek, hogy csatarendbe állítsa őket a szavazásoknál.

Változtatni kell!

Bidennek máris gondot okoz, hogy általában egyciklusos elnöknek tekintik, amit a CNN publicistája szerint sürgősen meg kellene változtatnia. Tény, hogy nehéz lenne meggyőzni az amerikaiakat, miért támogassák egy 81 éves ember elnökké választását 2024-ben, ám talán nem reménytelen. Az elmúlt évtizedekben megnőtt az átlagéletkor, és mást jelent az idősnek lenni, mint korábban. Ahhoz, hogy elinduljon négy év múlva, Bidennek - a meggyőző államfői teljesítmény mellett - okosan kellene megszerveznie a kormányzati munkát.

Olyan munkatársakat kell maga mellé vennie, akik át tudják venni tőle a napi robotolást. Arra kellene szorítkoznia, hogy mobilizálja a közvéleményt a kormány politikájának támogatására, részt vegyen a kiemelkedő külpolitikai eseményeken és éreztesse jelenlétét, amikor a legnehezebb alkudozás folyik a Kongresszussal. A mintát Ronald Reagan adhatja, aki éppen ezt csinálta elnöksége alatt, s akinek mentális fittségét megkérdőjelezték második ciklusa idején, 1984 és 1988 között.

Kamala Harris sokat hozott elnökjelölt-párosuknak, mivel centrista is, de egyben balra hajlik, s így segíthet egyesíteni a pártot az elnökválasztás előtt. Nagy hiba lenne azonban, ha a szavazás másnapján Biden versenytársává válna, mert a 2024-es indulására gondolna. Márpedig pont ez történne, ha Bident továbbra is egyciklusos elnöknek tekintik. Ráadásul egy dolog, hogy most az egység egyik kovácsa, 2024-es elnöki indulásának lehetősége ezzel szemben megosztaná a pártot. Röviden: Biden nem teheti béna kacsává magát reménybeli elnökségének első napjától, határozottan el kell köteleznie magát amellett, hogy indulni akar újraválasztásáért.