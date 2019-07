Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Száz hazai cég áll ki a Pride-közösség mellett

Közös nyilatkozatban áll ki több mint 100 cégvezető az LMBTQ emberek és a nyitottság mellett - írja az Index.

A sok nagy cég mellett számos magyar vállalkozás is csatlakozott, informatikai cégek, kreatív ügynökségek, de van vidéki hotel, és építész valamint közösségi iroda is közöttük. Várhatóan összesen több mint kétezer kollégájukkal együtt fognak vonulni most szombaton. Az akcióhoz cégvezetőként egészen szombat reggelig lehet csatlakozni nyitottakvagyunk.hu-n - írja a portál, amely felidézi, hogy az akciót a Nyitottak vagyunk csoport kezdeményezte.

Ennek olyan tagjai vannak, mint a Prezi, az espell, és a Google, vagy a Citi, a BlackRock, a CMS, a Converse.

Magyarországon ma már több mint ezer cég és szervezet vallja, hogy nemcsak helyes, hanem üzletileg is megéri, ha kollégáikat kizárólag a tetteik és a teljesítményük alapján értékelik. Sőt, a fiatalok 83 százalékának fontos, hogy nyitott cégnél dolgozzon, áll a Forbesban megjelent bejelentésben.