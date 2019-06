Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szegény britek: indul a melldöngetők versenye

Donald Trump amerikai elnök macsó stílusára emlékeztető hozzáállással indítják kampányukat a brit Konzervatív Párt miniszterelnökségre pályázó politikusai: "mellüket döngetve" versenyeznek azért, melyikük lenne képes egyetlen mozdulattal kivinni az Egyesült Királyságot az EU-ból.

Donald Trump amerikai elnök példáját követik a brit Konzervatív Párt miniszterelnök-aspiránsai: azt ígérik, hogy sikeresek lesznek az EU-val folytatott alkudozásban, amelyben elődjük Theresa May kudarcot vallott. Igen sokat beszélnek arról, hogy May személyes hibája volt az eddigi válási tárgyalások gyenge eredménye, kevesebbet arról, hogy mik a valós lehetőségei az Egyesült Királyságnak az unióval folytatott vitában - jellemezte a Bloombergnek nyilatkozva az utódlási harc startvonalánál álló jelöltek viselkedését Sam Gyimah, aki maga is el akar indulni a versenyben, ám lényegében esélytelen.

A jelöltaspiránsok például alábecslik, milyen bonyolult kérdés az ír határ szabad átjárhatóságának fenntartása (az EU csak akkor megy bele ebbe, ha legalább Észak-Írország része marad az európai egységes piacnak), azt mondják: visszamennek Brüsszelbe és egészen más alkut kötnek, mint May. Szó sem esik arról, hogy az EU számtalanszor megüzente: nem kezdi újra a novemberi megállapodással lezárt a tárgyalásokat. Láthatunk egy csoport melldöngető pasast, aki azt állítja, ő majd megcsinálja, amivel a regnáló kormányfő elbukott. Ez pontosan az az ígéret, amivel Trump kampányolt három éve az USA elnökválasztásán.

Brutális beavatkozás

Ahogy közeledik May távozásának június 7-ei dátuma - amely után július végéig ügyvezető kormányfőként viszi tovább az ügyeket -, úgy pörög fel a választási harc. A pártelnök-miniszterelnöki címre pályázóknak először képviselőtársaik támogatását kell megszerezniük, ugyanis a parlamenti tory képviselőcsoport választja ki a június végén induló pártválasztási kampány két indulóját. Többen is elzarándokoltak a One Nation néven működő konzervatív képviselői csoport elé, amely azt szeretné, ha a párt inkább szociálpolitikai kérdéseket tűzne a politikai viták napirendjére a brexit helyett - derült ki a Bloomberg tudósításából.

A leginkább héja tervet Dominic Raab volt brexitügyi minisztertől hallhatták, aki kijelentette: kész felfüggeszteni a parlament ülésezését annak érdekében, hogy október 31-én megállapodás nélkül kiléptethesse az Egyesült Királyságot az EU-ból. Erre azért lenne szükség, mert a törvényhozás jelenlegi ülésszakában - drasztikus gazdasági következményei miatt - egyértelműen elutasította a válási egyezség nélküli brexitet.

Raab vehemens hozzáállásával az a gond, hogy az felfüggesztés után újra összehívott parlament vélhetően a kormány elleni bizalmatlansági indítvány tárgyalásával kezdené az új ülésezést, mert az alkotmányt sértő trükknek tartaná az új kormányfő intézkedését. Nem meglepő, hogy a mérsékelt tory képviselők megütközéssel fogadták Raab kőkemény fellépését.

Óvatosság és titokzatoskodás

Michael Gove környezetvédelmi miniszter kevésbé keményen kemény, csak annyit mondott, hogy persze előnyben részesíti a megállapodás nélküli brexitet a no brexittel szemben, de hajlandó lenne egy újabb határidő-módosításra, ha látszana az új válási egyezséghez vezető alagút végén a fény. Ezzel a hozzáállással még gondja lehet, ugyanis a Konzervatív Párt elszánt brexitpárti tagjainak körében vélhetően nem tesz szert nagy népszerűségre azzal, hogy nem kötelezi el magát az októberi távozás mellett. Egyébként egy a Kanada-EU szabadkereskedelmi egyezséghez hasonló paktumot kötne az unióval.

Jeremy Hunt külügyminiszter azt állítja, hogy nem tárgyalna az október végi határidő meghosszabbításáról, de nem is lenne erre szükség, mert van egy tuti biztos módszere a lehető legkisebb fájdalommal járó brexitre. Már beszélt erről Angela Merkel német kancellárral, Emmanuel Macron francia államfővel és Mark Rutte holland miniszterelnökkel. Többet azonban nem árult el - talán attól tart, hogy ötleteit lenyúlnák kormányfőjelölt-aspiráns versenytársai. A gondja az, hogy igyekeznie kell meggyőzni párttársait arról, nem May "nadrágot viselő" politikai klónja.

Boris

És persze bőszen focizik, azaz kampányol Boris Johnson volt londoni polgármester és külügyminiszter, örök önjelölt miniszterelnök-jelölt. Állítása szerint több mint 40 konzervatív képviselő áll mögötte - 105 kell ahhoz, hogy bejusson a második fordulóba, a június-júliusi pártválasztásba. A Financial Times cikkének megállapítása szerint szemben korábbi kaotikus kampányaival most szisztematikusan halad előre, kerüli a nagy visszhangot kavaró szerepléseket - például elhárította, hogy találkozzon a Nagy-Britanniába látogató Trumppal.

Johnson azzal kampányol, hogy ha az ország megállapodással vagy anélkül nem lép ki az unióból október végén, akkor a 2016. júniusi népszavazáson született döntés a brexitről elveszti a jelentőségét, és a szavazók eltörlik a föld színéről a Konzervatív Pártot, amely nem tudott érvényt szerezni az ezzel kapcsolatos akaratuknak.

Nagyobb az igazi válás esélye Theresa May lemondásával és az Európai Parlament (EP) átalakulásával megnőtt az esélye annak, hogy az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból - véli Martin Gilbert, az Aberdeen Standard Investments befektetési cég vezetője a CNBC tudósítása szerint. Míg korábban 25 százalékos sanszot adott ennek, immáron 60 százalékra teszi e forgatókönyv lejátszódásának lehetőségét. Gilbert szerint azzal, hogy az Európai Parlament töredezettebbé vált még kisebb az esélye a korábbi egyezség újratárgyalásának, mert nehezebb lenne elérni az ennek elfogadásához szükséges többséget.