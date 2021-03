Egy másfél évszázados történet zárul le Csehországban

Csehországban bezárták az egyik legrégebbi szénbányát annak ellenére, hogy jó minőségű feketeszenet hoztak belőle a felszínre, és ezen az úton menetelnek tovább.

Mérföldkőhöz érkezett február végén a cseh szénbányászat, felhozták az utolsó adag feketeszenet a CzSA nevű bányából Zaolsiben - adta hírül a Business Insider Polska. Csehországban már csak egy, ilyen minőségű szenet termelő bánya üzemel, amelyet CzSM-re kereszteltek. Ez 2022-ben fejezi be a termelést. A cseh kormány a barnaszénbányákat is be akarja zárni, amiről 2033-bsan vagy 2038-ban határoznak.

A koronavírus-járvány miatt visszafogott ünnepséget szerveztek az eseményre, végül is Csehország egyik legrégebbi szénmezőjén zárul le a szénbányászat története. Az elmúlt másfél évszázadban összesen több mint 144 ezer tonna szenet hoztak a felszínre. A legmélyebb alagutak 1200 méter mélységben vannak. A bánya úgy keletkezett 1951-ben, hogy a XIX. század felétől meglévő alagutakat összekapcsolták.

Még a CzSA bezárása előtt befejezte munkáját a Darkóv bánya. Mind a kettőt átadták asz állami Diamo vállalatnak, amelynek az lesz a feladata, hogy átszellőztesse és átmossa az alagutakat, és működtesse azokat, míg az utolsó síneket fel nem számolják. Ez 2022-ben lesz a CzSM bezárásával. Az utóbbi egyébként 2800 személyt és 800 alvállalkozót foglalkoztat. A Diamo a bezárt két bánya csaknem 2000 alkalmazottjából csak 500-at tudott átvenni.