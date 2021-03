Szeptember óta nem látott szintre lassult a járvány terjedése Oroszországban

Oroszországban a héten 62 963 új koronavírusos esetet diagnosztizáltak, ami öt százalékkal kevesebb a múlt heti adatnál és a legalacsonyabb szám szeptember óta.

A vasárnap közzétett hivatalos adatok szerint az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon 9088-cal 4 519 832-re emelkedett. A reprodukciós ráta 1,01, a napi növekmény 0,2 százalék, az új esetek 12,8 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 284 681-re csökkent, a halálos áldozatoké 336-tal 97 740-re, a felépülteké pedig 9088-cal 4 139 128-ra emelkedett. A nem véglegesített halálozási ráta 2,16 százalék.

Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 119,5 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 341 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Új koronavírusos fertőzés gyanújával 482 192 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt - idézi az MTI.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Rosszija 1 televíziónak nyilatkozva, szakértőkre hivatkozta azt mondta, hogy Oroszországban a nyár végére alakulhat ki a populációs immunitás, amelyhez a felnőtt lakosság hetven százalékos átoltottságára lenne szükség. Mint mondta, erre van szükség ahhoz, hogy az ország élete visszatérhessen a rendes kerékvágásba.

Megismételte, hogy azért nem oltatta be magát kamerák előtt, mint más országok vezetői, mert nem akart "majmolni", nem gondolta, hogy kötelező lenne az ő példájukat követni. Megjegyezte, hogy az eljárásról meghamisított felvételeket nem is lenne nehéz készíteni.

Azt mondta, hogy az orosz vezetés többi tagjának sem mondta el, hogy az orosz vakcinák közül melyikkel oltották be, ezt csak az orvosa tudja. Hozzátette, hogy a három oltóanyag tulajdonságai "körülbelül azonosak".

Szerdán a bal karjába kapta meg az első injekciót. Az oltott végtagba, mint mondta, öt órával később nem fájdalom, hanem inkább kellemetlen érzés költözött. Lefekvéskor lázmérőt készített ki az éjjeli szekrényére, reggel meg is mérte a lázát, de nem emelkedett. A karja, mint mondta, egy kicsit szaggatott. Az oltás helye, ha megnyomta, kissé érzékeny volt, de ennyi volt az összes mellékhatás. Putyin elismerte, hogy három napig nem sportolt, miután megkapta az injekciót.