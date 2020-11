Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szerb elnök: "Dér Csabát felbérelték, hogy megöljön"

Alekszandar Vucic szerb elnök azt állítja, hogy a Csehországban letartóztatott, jelenleg Magyarországon őrizetben lévő bérgyilkos Dér Csaba azt vallotta, megbízták, hogy megölje őt. A szerbiai születésű, de magyar kettősállampolgársággal is bíró Dért - akit csantavéri bérgyilkosként is emlegetnek -, több belgrádi és vajdasági maffiózóval végzett, a helyi hatóságok pedig több gyilkossággal is gyanúsítják.

Dér Csaba ma Budapesten a rendőrségen felfedte, hogy a térségből két bűnözői csoport is megkereste, és ajánlatot tettek neki, hogy engem megöljön - mondta Alekszandar Vucic szerb elnök csütörtökön a Szabad Magyar Szó szerint. Nem ez lenne az első eset, hogy Dér az államfő nevét mondja a magyar bíróságon: a férfi büntetőpere két hete kezdődött Budapesten a Fővárosi Törvényszéken, ahol a csantavéri vagy mosolygós gyilkosként is emlegetett Dér azt kérte, hogy Vucicot is idézzék be tanúnak, mondván, ő az, aki "a legtöbbet tud a maffiáról". Maffiaügy miatt volt szombat reggel káosz Budán

Szerbia is beszállt a háborúskodásba Bár maga a szerb elnök már többször elkötelezte magát a maffiaelleni harc mellett, a médiában gyakran hírbehozzák az alvilággal és a szervezett bűnözéssel. Legutóbb idén nyáron kellett magyarázkodnia, miután fiát, Danilo Vucicot ismert bűnözők és huligánok társaságában látták és fotózták le egy focimeccs nézése közben a Krik beszámolója szerint. Az ifjabb Vucic nem először mutatkozott sötét alakokkal - általában a Kavaci klán és a Janicsárok nevű csoport tagjaival - , de a szerb kormánypárti politikusok rendre azzal zárták le ezeket az ügyeket, hogy csak az ellenzék akarja bemocskolni az államfőt a fián keresztül. Tehát a bérgyilkos kijelentése illeszkedik ebbe a közvéleményben elterjedt nézetbe, de valószínűtlennek tűnik, hogy a magyar bíróság beidézné Vucicot. Viszont éppen emiatt érdekes, hogy reagált ugyanakkor az elnök a bíróságon elhangzott gyilkossági felkérés miatt. Dér Csaba Budapesten 2018. szeptember 20-án egy kétes hírnevű vállalkozóval, V. Lászlóval végzett a Pólus Center mögötti parkolóban. A férfit térdre kényszerítette, majd fejbe lőtte. Dér azóta újra gyilkolhatott Szerbiában. Január elején a Szabad Magyar Szó arról írt, hogy a helyi rendőrség is nagy erőkkel keresi, mert Belgrádban hidegvérrel lelőtte a nyílt utcán egy maffiózó sógorát. A szerb sajtó szerint a bérgyilkos talán tévedett, és valójában Aleksandar S., a Pink Panther bűnszövetkezet tagja lehetett a célpont, de az is felmerült, hogy a megrendelők így akartak üzenni a maffiózónak. A szerb rendőrök több megoldatlan gyilkossági ügyben is gyanúsnak tartják Dért. A férfi korábban 13 évet ült gyilkosság miatt, miután 2004-ben egy étteremben végzett Branislav Jelacic bűnözővel. 2017 februárjában szabadult, de annak az évnek az őszén újra elfogták a boszniai fővárosban, a nyomozók szerint ugyanis újra ölni készült. Megint börtönbe került egy időre, de a tavaly szeptemberi, XV. kerületi gyilkosság idején már szabadlábon volt.