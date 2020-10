Szerb virológus: baj lesz, ha a nép nem tér észhez

A szerb válságstáb egyik tagját kellemesen meglepte, hogy a vidéki városokban betartják a vendéglők a kötelező 23 órás zárást. Ha ez Belgrádban is így lenne, nem fenyegetne az a veszély, hogy tovább durvul a járvány.

Branislav Tiodorovic járványügyi szakember, a szerbiai köztársasági válságstáb tagja kijelentette, hogy amennyiben Szerbiában a napi újonnan fertőzöttek száma eléri az 500-at, fontolóra veszik az iskolák bezárását - adta hírül a vajdasági Szabad Magyar Szó. Az epidemiológus véleménye szerint ezt a számot "két héten belül elérjük, ha a nép nem tér észhez".

"Ez a hét komoly teszt lesz előttünk, meggyőződhetünk arról, hogy az emberek azon része, akik figyelmen kívül hagyták az eddigi rendelkezéseket, most betartják-e azokat. Az is kiderül, hogy az eddigi kéréseink meghallgattatásra találnak-e vagy sikertelenek lesznek" - mondta Tiodoroviæ. Elárulta azt is, hogy kellemesen meglepődött, hogy Nisben, valamint néhány más városban a vendéglátóipari objektumok tulajdonosai betartják a 23 órás zárási időt.

"Ha Belgrádban is így lesz, akkor nem haladjuk meg a napi 100-150 fertőzöttet, de ha a fővárosban nem veszik komolyan a korlátozásokat, akkor rövidesen napi 300-400 újonnan fertőzöttre számíthatunk." Ugyanakkor szerinte szerinte nem kell kijárási tilalmat bevezetni, de a járvány gócpontjaiban be kellene zárni a kávézókat és éttermeket.