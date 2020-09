Szervezett maszkellenes támadások indultak Lengyelországban

A lengyel kereskedelmi szövetség azt kéri a kormánytól, hogy tegyék lehetővé a maszk nélkül az üzletekben tartózkodók kiszolgálásának megtagadását. Az utóbbi időben ugyanis szervezetté vált a maszkviselés megtagadása.

A kereskedelmi ágazatnak már nem csak egyes vásárlókkal van gondja Lengyelországban, akiket folyton emlékeztetni kell, hogy a boltba térve tegyék fel az arcmaszkokat. Egyre gyakrabban fordulnak elő szervezett akciók, amikor az üzletekbe kifejezetten azért a céllal megy be a vevők egy csoportja, hogy demonstrálja, nem tesz eleget a kötelező maszkviselésnek - írta a Business Insider Polska.

A kereskedelem kéri a kormányt, hogy világos jogszabályokkal és támogatással segítsék a helyzet tisztázását. Az áruházláncok szerint a maszkok növelik a biztonságot az üzletekben. Ezek a provokációk viszont a vásárlók reakcióját mutatják a maszk kötelező viselésére. A Lengyel Kereskedelmi Szövetség három változtatást javasol: a jogszabályok módosítását, kormányzati kampányt az emberek meggyőzésére, illetve a rendőrség vagy a tisztiorvosi szolgálat bevonását a viták kezelésébe.

Szeretnék, ha a jogszabályok lehetővé tennék, hogy ne szolgálják ki a maszk nélküli vásárlókat. Az is jó megoldás lenne, ha őket egyáltalán nem engednék be a boltokba. Visszautasítják a kivételeket is, azaz azt, hogy vannak olyanok, akik betegségük miatt a maszk használata alól felmentést kaphatnak. A maszkviselést elutasító vásárlók arra hivatkoznak, hogy ez alkotmányellenes, mert korlátozza egyéni szabadságukat.