Széteshet Nagy-Britannia - óriási skót kampány indul

Ha a Skót Nemzeti Párton múlik, akkor az Angliával 300 éve unióra lépett nemzet kiválik Nagy-Britanniából. Ezért kampányol a skót részleges autonómia területén kormányzó és a brit parlamentben is helyet foglaló erő vezetője, Nicola Sturgeon - hangzott el az InfoRádióban.

Nicola Sturgeon első miniszter pártja tavaszi kongresszusán elmondta: új gazdasági programot dolgoznak ki, amellyel meggyőzhetik a választókat, hogy jobb lenne számukra a Nagy-Britanniától való függetlenség.

Pártunk történetének eddigi legnagyobb kampányát indítjuk el a függetlenség gazdasági hatásairól - mondta az első miniszter.

Ennek a politikának lenne a része az az ötlet is, hogy Skócia megváljon a brit fonttól és önálló valutát vezessen be. Bár az országrész saját bankókat nyomat már most is, a skót font legális brit fizetőeszköznek számít és egyenértékűek a Bank of England vagy az északír bankok által kiadott pénzzel - olvasható az infostart.hu-n

Sturgeon beszédében azt állította, hogy egyre több skót szavazó támogatja a pártját és reméli: ezzel sikerül arra kényszeríteni a brit kormányt, hogy engedélyezze egy újabb függetlenségi népszavazás kiírását. 2015-ben a skótok 55-45 százalékos aránnyal egyszer már elvetették a kiválást, de azóta jött a brexit, amit viszont nem akarnak és amiről úgy érzik: rájuk kényszerítette az angol többség. A brit kormány viszont elveti egy újabb függetlenségi referendum ötletét.

Sturgeon további érve a függetlenség mellett az volt, hogy a brit parlamentet lebénította a brexit körüli belháború és ezért nem kínál válaszokat azokra a gondokra, amelyekkel az Egyesült Királyság szembesül. Ezzel szemben a skót kormányzat "épp azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyeket a brit kormány figyelmen kívül hagy", ide sorolta az éghajlatváltozást és a széndioxid-emisszió visszafogását is.

Két felmérés szerint a közelgő európai parlamenti választások egyfajta lakmuszpapírként szolgálnak majd a Skót Nemzeti Párt programjára és úgy tűnik, az SNP a voksok 40 százalékára számíthat, mandátumokat hódítva el a közös brit állam fenntartását hirdető Munkáspárttól és konzervatívoktól - számolt be az InfoRádió.