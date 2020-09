Szétfeszítik a koronatesztek az európai laborokat

Amikor a koronavírus-járvány tavasszal végigsöpört Európán, túlzsúfolt kórházakat és halálesetek ezreit hozta magával. Akkor csak a legbetegebb páciensek tesztelésére jutott erő, s a járványügyben döntést hozó szakemberek számára sokszor homályban maradt, mennyi is a fertőzöttek valós száma és mennyire elterjedt a Covid-19 a lakosság egészén belül.

Most hat hónappal később, amikor a vírus ismét erőre kapott, a hatóságok az európai országokban elvileg drámaian megnövekedett tesztelési kapacitásokat tudnak felmutatni. Nagy-Britannia önmagában is 1,3 millió tesztet hajtott végre az elmúlt héten, ez hússzorosa az április teljesítménynek. Franciaország, Spanyolország, amelyek tavasszal komoly gócpontok voltak, szintén megnövekedett kapacitásokkal néznek szembe a második hullámmal - írja összefoglaló elemzésében a Bloomberg.

A kapacitások felfuttatása nagyban segít a hatóságoknak azonosítani a fertőzötteket, ami az egyik nagyon fontos eszköz arra, hogy gátolni tudják a vírus terjedését a gazdaság megbénulásához vezető lezárások nélkül is. Azonban a rendszeren egyre több repedés keletkezik. A tömeges tesztelés leterheli a laborokat, emiatt az eredmények egyre lassabban érkeznek, ami jelentősen bonyolultabbá teszi a kontaktkutatásokat, ami különösen fontos a vírus elleni védekezésben. Ráadásul nagyon sok fertőzött eközben fittyet hány a karanténszabályokra.

Csak a tesztelés nem elég

Ez mindent befolyásol. A tesztelés csak akkor hasznos, ha szigorú kontaktkutatással és elkülönítéssel jár együtt - mondta a hírügynökségnek James Niasmith, az Oxford Egyetem molekuláris biológia professzora. Miközben emelkednek a fertőzésszámok és közeleg a tél, sok közegészségügyi szakember van azon a véleményen, hogy ha túlzottan a tesztelésre fókuszál mindenki, az elvonhatja a a figyelmet a járvány elleni küzdelem más fontos lépeseiről.

Tesztelés nélkül az egészségügyi hatóságok nem tudják elkülöníteni a betegeket, de nem tudják a vírus fontos jellemzőit sem kideríteni, például azt, hogy mennyire halálos. Márciusban a döntéshozókat készületlenül érte a járvány, s nem tudtak igazán gyors ellenlépéseket hozni. Az egyetlen fegyver a járvány megfékezésére a lezárás volt, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag a lakosság egészét fertőzöttként kezelték. Ez jelentősen és drasztikusan visszaszorította a fertőzést, azonban emberemlékezet óta a legdurvább gazdasági visszaesést hozta magával.

Ez az a lépés, amelynek újbóli alkalmazását az összes európai vezető el akarja kerülni, jóllehet a lehetőségek egyre szűkülnek. A brit kormány például nemrég jelentette be, hogy, hogy ismét bátorítja a cégeket, hogy munkavállalóik inkább home-office-ból dolgozzanak ha lehetséges. Ezen felül a vendéglátóhelyek csütörtöktől már csak este 10-ig tarthatnak nyitva Anglia-szerte. Ausztriában kötelező a maszkviselés az összes zárt helyen, s a nyilvános zárt téri rendezvények létszámát 10 főben maximalizálták, s ezt tanácsolták a magánrendezvények esetében is, mivel úgy vélték, a fertőzés főleg nagy létszámú partikon, esküvőkön terjed.

Felfuttatott kapacitások

Ahogy a fertőzések száma nyáron csökkent, a tesztkapacitások úgy növekedtek, s ez lehetőséget adott a hatóságoknak arra, hogy szélesebb csoportokat is célzottan teszteljenek. Köztük azokat, akik külföldi szabadságukról tértek haza az iskolakezdés, illetve az irodai munka megkezdése előtt. A több teszteléssel sokkal több enyhe tünetekkel, vagy tünetmentes lefolyással járó fertőzést sikerült azonosítani, azonban a végrehajtandó tesztek magas száma nagyon sok labort teljesítőképességének hátárára lökött.

Franciaországban a kormány ingyenessé és széleskörűen elérhetővé tette a teszteket, nemrég érték el a végrehajtott tesztek számában a heti 1,2 milliót. Ez komoly fennakadásokat, dugókat okozott a tesztelések során, különösen a nagyobb városokban, ahol komolyabb a vírus jelenléte - mondta múlt csütörtökön Olivier Veran egészségügyi miniszter.

Eközben vannak olyan országok, ahol a végrehajtott tesztek 99 százaléka negatív eredményt hozott - Magyarországon ennél sokkal-sokkal magasabb az arány - úgy, hogy tavasszal volt, ahol az elvégzett tesztek fele pozitív volt. Különösen így van ez az Egyesült királyságban, amely eleinte hosszú ideig masszív lemaradásban volt a tesztelések számát tekintve a többi Európai országhoz képest, azonban mostanra mát többet végez ezekből, mint a kontinens más országai.

Azonban ahogy a laborok kezdenek kapacitásaik határához közelíteni, egyes európai országokban a döntéshozók kezdik azt propagálni, hogy csak azokat kéne tesztelni, akik látható tüneteket mutatnak, vagy valamilyen okból kifolyólag fokozottabban ki vannak téve a fertőzés veszélyének. Míg ez a lazább megközelítés ugyan elvileg megfelel az Egészségügyi Világszervezet, a WHO előírásainak, addig sokak számára az az üzenet, hogy fogyóban vannak a tesztelési kapacitások.

Magyarországon is éppen most jelentettek be új protokollt, ami a korábbiaknál jóval kevesebb PCR teszttel járhat együtt.

Komolyan kell kutatni a kontaktokat

Ahhoz, hogy a kontaktkutatás gördülékenyebb legyen, nagyon sok országban előálltak már valamilyen okostelefonos alkalmazással, amellyel könnyebb lehet visszafejteni azt, hogy találkoztunk-e fertőzésnek kitett emberrel. Azonban míg Kínában ezeket az alkalmazásokat hatalmi szóval rá lehetett erőltetni az emberekre, addig Európában ezek alkalmazása, jórészt adatvédelmi okokból nem nagyon terjedt el. Ráadásul, ahogy egyre több és több gócpont alakul ki a kontinensen, úgy nő a nyomás a kontaktkutatással megbízott szervezeteken, amelyek lassan szintén a teljesítőképességük határára érnek.

Ennek ellenére, ha a kontaktkutatóknak sikerülne felderítenie a fertőzött személyek kapcsolatainak 50-80 százalékát, és azok karanténben maradnak, már bőségesen elegendő lenne ahhoz, hogy meg lehessen előzni egy újabb, teljes lezárást - mondta Annelies Wilder-Smith a Heidelberg Egyetem Global Health Institute fertőző betegségekkel foglalkozó professzora. Morálisan és gazdaságilag is rá vagyunk kényszerítve, hogy ne adjuk fel. Ezzel tartozunk állampolgárainknak - tette hozzá.

A fertőzöttek elkülönítése szintén komoly kihívást jelent, különösen azoké, akik tünetei enyhék. Az Egyesült Királyságban csak minden ötödik Covid-19 tüneteket mutató ember izolálja magát otthonában megfelelően egy a kormány számára készült tanácsadói anyag szerint. Erre reagált Boris Johnson kormánya azzal, hogy a karanténszabályokat megszegőket 10 ezer fontig (közel 4 millió forintig) terjedő bírsággal is sújthatják.

Franciaországban nemrég rövidítették meg a kötelező karantén időtartamát a fertőzöttek számára az eddigi 14 napról 7 napra. Úgy gondolták ugyanis, hogy az emberek sokkal jobban betartják az intézkedést, ha annak időtartama rövidebb lesz. Németországot a járvány korai szakaszában sokat dicsérték amiatt, hogy komoly tömeges tesztelési programokat indított már viszonylag korán. E mellett azonban az ország egy relatív megengedő leállási periódust csinált, viszont igen intenzív kontaktkutató csapatokat állított fel. Mindezek ellenére a fertőzésszám ott is emelkedésnek indult, s nő a félelem, hogy ősszel és télen nagyon megugrik majd az esetszám.

Nem elég a karantén, be is kell tartani

Nem elég azonban egy országban, hogy elegendő mennyiségű tesztet vesznek le, azokat ki is kell értékelni. Ausztriában például egyre hosszabb és hosszabb az az idő, amíg egy levett teszt eredményére várni kell, s a mintavételre képes személyzet száma is véges. Pont emiatt hamarosan a parlament dönthet arról, hogy a háziorvosi rendelőkben is lehetővé tegyék a minták levételét, az iskolákban pedig be kívánják vezetni a rendszeres szúrópróba szerű gargarizálós mintavételt, amely a gyermekek számára sokkal kevesebb kellemetlenséggel jár.

Ugyanakkor a tesztelés hatékonyságát komolyan kihangsúlyozta egy nemrég történt eset a német alpesi üdülővárosban, Garmisch-Perteinkirchenben. Egy 26 éves amerikai nő sorra látogatta nyaralása során az éjszakai bárokat úgy, hogy fertőzött volt. Miután egy idő után nála is jelentkeztek a betegség tünetei, kitesztelték, pozitív eredménnyel. Azonban hiába mondták neki a hatóságok, hogy maradjon otthon, tovább folytatta a bulizást. A helyi egészségügyi dolgozók szerint legalább 30 új fertőzés köthető hozzá, a müncheni nyomozók jelenleg azt vizsgálják, hogyan lehetne vádat emelni ellene.