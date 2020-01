Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Széthullhat az olajkartell, velük együtt dőlhet az üzemanyag-dominó

Az 1973-as első olajválság óta, amelynek hátterében a főként arab olajtermelő országokat tömörítő OPEC állt, a világgazdaság folyamatait lényegesen befolyásolta az olajkartell. Ennek tükrében megdöbbentő, hogy szakértők szerint széthullhat a szervezet.

Ez a vég kezdete? - teszik fel a kérdést a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) néhány héttel ezelőtt tartott legutóbbi ülése után a szakértők. Ezzel arra céloznak, hogy a világ energiaköltségeinek alakulását az elmúlt több több mint 45 évben alapvetően befolyásoló szervezet tagállami között olyan éles nézeteltérések alakultak ki, amelyek akár a jelenleg 14 tagú olajkartell széthullásához vezethetnek - írta a CNBC. Az OPEC és az azon kívüli legnagyobb olajtermelők, élükön Oroszországgal (OPEC+) ezen a tanácskozásukon fogadták el újabb kitermeléscsökkentési megállapodásukat.

Ennek megfelelően az eddigi napi 1,2 millió hordós vágást további 500 ezer hordóval fejelik meg 2020. március végéig, azaz napi 1,7 millió hordóval veszik vissza kitermelésüket, ám ezt a döntést keserű hangulatú, éjszakába nyúló vita után hozták meg. Ennek alapján Herman Wang, az S&P Global Platts energetikai információszolgáltató cég OPEC-kel és a Közel-Kelettel foglalkozó szakértője úgy véli, kérdéses a szervezet hosszú távú jövője. "Ezen az éjszakán egy legkevésbé sem egységes államszövetség képét vetítette elénk az OPEC, így felvetődik, hogy ez a vég kezdete volt-e a kartell történetében?" - fogalmazott a tanácskozás után.

Sok apró törés

Wang egymás után sorolta azokat az eseményeket, amelyek - az éles vitán túl - azt mutatják, hogy van ok ennek a kérdésnek a feltételére. Ecuador bejelentette, hogy az év végével felfüggeszti tagságát az OPEC-ben. Ezt ugyan az elmúlt évtizedekben már kétszer is megtette, majd újra csatlakozott a kartellhez, ám most lehet, hogy eljött a végleges szakítás ideje. Angola delegációja sajtóhírek szerint távozott az OPEC-tanácskozásról, Irak notóriusan megszegi olajkitermelési kvótáját, akárcsak Oroszország a maga vállalását, ami rontja az oroszok viszonyát Szaúd-Arábiával, a kartell de facto vezető államával. Az alapvető kérdés a szakértő szerint az OPEC egysége. E nélkül a szervezet képtelen lesz arra, hogy útját állja a világpiaci olajárak hanyatlásának.

Megleckéztették a világot

Az OPEC-et Irak, Irán, Kuvait, Szaúd-Arábia és Venezuela alapította 1960-ban Bagdadban. A szervezetben számos ország megfordult, egy részük be-, majd kilépett, míg jelenleg 14 ország alkotja a tagságát: öt közel-keleti, hét afrikai és két dél-amerikai állam. Szaúd-Arábia adja a közös kitermelés harmadát. Ecuador távozása előtt egy éve Katar döntött tagsága felfüggesztése mellett.

Az szervezet az 1973-as olajválsággal írta be a nevét a világtörténelembe. Válaszul arra, hogy a nyugati országok Izraelt támogatták az októberi arab-izraeli háborúban, illetve hogy a dollár gyengülése elértéktelenítette bevételeiket, egyik napról a másikra négyszeresére emelte az olajárat. Ezzel recesszióba taszította a világgazdaságot, amelyet magas infláció egészített ki végig az 1970-es években. Az alapvető energiahordozó drágulása miatt elindult az akkori szocialist országok eladósodása, ami fontos tényezője volt későbbi bukásuknak. A fejlett országok végül energiafelhasználásuk hatékonyabbá tételével lábaltak ki a válságból.

Elmaradt a rongyrázás

Visszatérve az idei OPEC-találkozóhoz, szimbolikusnak tekinthető, hogy elmarad a tervezett éjszakai hajókázás a tanácskozás után - csatlakozott Herman Wanghoz David Fyfe, az Argus Media árfigyelő hírügynökség vezető elemzője az előtte megszólaló szakértőhöz. Eddig nem látott feszültségeket vehetünk észre a tagországok viszonyában, miközben a következő két-három év rendkívül nehéznek ígérkezik az olajtermelők történetében.

A világ olajpiacán túlkínálat alakult ki elsősorban az amerikai olajpala- és palagáz-kitermelés felfutása miatt, ami nyomást gyakorol az árakra, és ezzel az olajtermelő országok exportbevételeire. Ezért azzal a gonddal küszködnek, hogy csak olajkivitelük csökkentésével - azaz bevételeik egy részéről lemondva - tudják féken tartani az árak esését. Ugyanakkor Fyfe egyelőre nem feltételezi, hogy a szervezet széthullhat, sőt, úgy véli, valami mindig meg fog maradni belőle. Kíváncsian várja, hogyan alakulnak az OPEC-en belüli viszonyok a következő negyedévben. Ez sokat elárulhat arról, milyen jövő vár az olajkartellre.