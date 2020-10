Szigoríthatják a maszkviselési szabályokat?

Miközben ma már alig akad olyan szakember, aki vitatja a maszkviselés helyességét, sokkal kevesebb szó esik arról, hogy milyen maszkot kellene hordaniuk az embereknek. A vírussal szemben valódi védelmet kínáló termékek drágák.

Vannak olyan európai országok, ahol az utóbbi hetekben a magyar rendelkezésnél is szigorúbb szabályokat vezettek be: az utcákon, köztereken is kötelező lett a maszk, ám a hatékonyabb védelmet nyújtó maszkok használata felé nem igazán terelik az embereket - írja a 24.hu. A rendelkezés szerint orvosi maszk, munkavédelmi maszk, textil vagy más anyagból készült maszk, lényegében tehát bármilyen kivitel megfelel, csak legyen.

Olyan maszkot gyártani, ami átengedi az oxigént, de kiszűri az egy mikrométernél jóval kisebb vírusokat a légúti váladékból képződő apró aeroszolcseppekkel együtt, komoly technológiai hátteret és jó anyagminőséget igényel, ezért ezek előállítása sokkal többe kerül, mint a sima maszkoké.

A hírportál ismeretet egy tanulmányt, amely igazolja, hogy a textilmaszkok szűrőképessége a legkevésbé megbízható. Ha nincs a rétegek között szűrőbetét, akkor gyakorlatilag nem alkalmasak arra, hogy igazi védelmet nyújtsanak a vírus ellen. A vizsgált termék két rétegű kivitel volt, orrmerevítő nélkül összevarrva.

Az elektromikroszkópos felvétel megmutatta, hogy a textilanyagon a szövés miatt nagy méretű átmenő pórusok találhatók, ezért a vírus nagyságú részecskéket nagyobb arányban átengedi, még abban az esetben is, ha a vírusok a kilégzés során keletkező apró vízcseppekkel kerülnek a levegőbe. A tanulmány szerint a textil leginkább a 50-100 mikrométeres tartományban képes ténylegesen szűrni, azaz porszennyeződés ellen például jól használható. A műtős vagy sebészmaszkok jelentős részével szintén az a probléma, hogy a teljes anyagfelületen nagyok a pórusok